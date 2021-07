PostNL heeft grootse plannen in België

Bovendien komen er twee geautomatiseerde postsorteercentra bij, in Willebroek begin 2022 en in Oost-Vlaanderen in het najaar van 2022. Dat zullen de eerste sorteercenta van PostNL in België zijn. Momenteel passeren de bestellingen voor Belgische webwinkels nog via sorteercentra net over de grens in Nederland.