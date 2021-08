PostNL krijgt boost van vaccinatiebrieven

Het Nederlandse postbedrijf zet net als Bpost dankzij de vaccinatiebrief - tijdelijk - een punt achter een jarenlange krimp van het briefverkeer.

PostNL leverde in het tweede kwartaal 95 miljoen pakjes af, goed voor een stijging van 11,4 procent. Nog opvallender is de volumegroei van 4,2 procent in het brievensegment, als gevolg van een eenmalige dubbele 'Covid-19-boost': de vaccinatiebrieven die Nederlanders massaal in de bus kregen, net als massa's reclamebrieven om consumenten opnieuw naar de heropende winkels te lokken.

De boost voor het briefverkeer is frappant, gelet op de jarenlange fors krimp in het Nederlandse briefverkeer. Bij de noorderburen worden klassieke brieven al jaren in sneltempo vervangen door elektronische post, wat de volumes jaarlijks met zo'n 10 procent doet krimpen (zie grafiek).

Een en ander leidt in het tweede kwartaal tot een stijging van de omzet met 6 procent tot 838 miljoen euro en een stijging van de bedrijfswinst (ebit) met 17 procent tot 63 miljoen euro. Beide cijfers liggen wel licht onder de verwachtingen van respectievelijk 846 miljoen en 67 miljoen euro, volgens de gegevens van Bloomberg.

Ook Bpost kende in het tweede kwartaal een stijging van het postvolume met 1,4 procent, met dank aan de uitnodigingen voor een vaccinatieprik, bleek donderdagavond uit de kwartaalcijfers.

Eenmalige effecten

Maar beleggers hechten weinig belang aan eenmalige effecten. Toen tijdens de conferencecall vrijdag bleek dat het briefvolume naar verwachting in het derde en vierde kwartaal weer zal verzwakken naar een jaar-op-jaarkrimp van 10 procent, eindigde het aandeel van Bpost de dag 7 procent lager.

Voor heel 2021 gaat PostNL nu uit van een ebit tussen 280 en 310 miljoen euro, tegenover een eerste prognose van meer dan 250 miljoen euro. De nieuwe prognose ligt evenwel in lijn met de huidige analistenverwachting van 296,4 miljoen euro (volgens Bloomberg). Ook Bpost zette zich vorige week met de verhoging van de jaarprognose louter in lijn met de analistenprognoses.

Lees Meer Verhoogde winstprognose Bpost kan beleggers niet bekoren