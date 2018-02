PostNL onderuit op beurs na winstalarm

Het Nederlandse postbedrijf PostNL, dat ook in België pakjes levert, krijgt stevige klappen op de beurs maandagochtend na ondermaatse resultaten en een winstwaarschuwing.

PostNL sloot 2017 af met een onderliggende bedrijfswinst van 225 miljoen euro, een daling ten opzichte van de 245 miljoen euro van een jaar eerder. De omzet klom van 3,41 naar 3,50 miljard euro.

In een reactie neemt het aandeel een fikse duik op de beurs van Amsterdam. Bij de start van de beursdag ging PostNL, dat in 2016 nog een prooi was van het Belgische Bpost, tot 16 procent lager.

Het aandeel noteert rond 3,30 euro, terwijl het bod van Bpost dat PostNL vorig jaar afwees nog 5,75 euro bedroeg. Of in beurswaarde uitgedrukt: die is gereduceerd tot 1,5 miljard euro, terwijl het bod van Bpost neerkwam op 2,5 miljard euro.

Concurrentie

Het bedrijf heeft vooral bij de postbezorging in Nederland te kampen met lagere volumes door hogere concurrentie, luidt het. Dat is volgens PostNL onder meer de schuld van de regulatoren, die PostNL verplichten zijn netwerk open te stellen.

Besparingen en prijsverhogingen volstonden niet om dat goed te maken. Daarom wil het bedrijf nog eens 40 miljoen euro extra besparen. Ook op internationaal vlak kampt PostNL met 'hevige concurrentie'.

Om de problemen te compenseren probeert PostNL zoveel mogelijk op te schuiven naar e-commerce, nu al goed voor 38 procent van de omzet. 'Dat verplicht ons bijkomend te investeren in de capaciteit van onze infrastructuur, zowel in Nederland als in België', zegt Herna Verhagen, de CEO van PostNL, in een persbericht over de jaarcijfers.

Winstalarm

Die investeringen zullen volgens Verhagen een impact hebben op de cijfers op korte termijn, maar moeten bijdragen tot winst later, aldus Verhagen.