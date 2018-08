PostNL plooit terug op Benelux na zwak tweede kwartaal

PostNL heeft in het tweede kwartaal een verlies van 1 miljoen euro geleden. In dezelfde periode vorig jaar realiseerde het bedrijf nog 29 miljoen euro winst.

Dat PostNL rode cijfers schrijft, is onder meer te wijten aan de dalende postvolumes. We schrijven almaar minder brieven. Daarnaast werd ook minder bespaard dan voorzien.

Sandd

De krimp op de traditionele postmarkt speelt PostNL (en andere postbedrijven) al langer parten. Daarom wordt al een tijdje gepraat over een mogelijk samengaan met rivaal Sandd. 'Door het tempo waarin de postvolumes dalen is snel politiek ingrijpen nodig om consolidatie mogelijk te maken', waarschuwt topvrouw Herna Verhagen in een toelichting bij de cijfers.

De Nederlandse regering heeft eerder dit jaar al aangegeven dat het postbedrijven meer ruimte wil geven om samen te werken. Volgens Verhagen is het wachten op meer duidelijkheid over de grenzen waarbinnen de consolidatie precies mag plaatsvinden.

Focus op Benelux

PostNL kondigde ook aan zijn Italiaanse en Duitse dochters Nexive en Postcon te verkopen. De Nederlanders willen zich zo nog meer op de Benelux richten, om de concurrentie met Bpost aan te zwengelen. 'We zien nog veel kansen in de Benelux', benadrukt Verhagen. Het is volgens haar beter de tijd en het geld die het bedrijf heeft in de Benelux te steken en niet over meer landen te verspreiden.