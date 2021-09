PostNL voor rechtbank wegens georganiseerde sociale fraude

In Mechelen start vandaag voor de correctionele rechtbank een groot proces tegen pakjesbedrijven PostNL en GLS, en een hele resem onderaannemers. Ze worden beticht van wat de vakbonden 'een moderne vorm van slavernij' noemen.

Vrijdag staat op de rol van de Mechelse correctionele rechtbank een inleidende zitting gepland. In totaal is sprake van een 50-tal dossiers, met op de beklaagdenbank PostNL en GLS (twee van de belangrijkste koeriersbedrijven van ons land), maar ook bestuurders van beide bedrijven en een heel pak onderaannemers.

De pakjesbedrijven worden door de arbeidsauditeur gedagvaard wegens het aanzetten tot 'georganiseerde sociale fraude'. Er is sprake van onder meer zwartwerk en schijnzelfstandigheid. De vakbonden stelden zich burgerlijke partij.

'PostNL en GLS werken niet met eigen koeriers. Ze schakelen daarvoor onderaannemers in. Die werken op hun beurt met werknemers of zelfstandigen. Maar de onderaannemers noch de koeriers hebben enige zeggenschap. Ze worden volledig aangestuurd door PostNL en GLS', aldus Hans Elsen, secretaris van de christelijke bediendebond ACV Puls. 'Van zodra ze in hun bestelwagen zitten, moeten ze voldoen aan heel het draaiboek van PostNL en GLS', aldus Roel Deseyn, advocaat voor de christelijke vakbond.

Race to the bottom

Het gaat om een niet levensvatbaar verdienmodel. Dat is moderne slavernij. Roel Deseyn advocaat voor de christelijke vakbond

Daarbij is volgens de bonden een 'race to the bottom' ingezet, waarbij de koeriers 'worden uitgeperst als citroenen'. Zo berekende de sociale inspectie dat de koeriers gemakkelijk 190 à 200 pakjes per dag moeten rondbrengen. 'In een normale arbeidstijd kan dat onmogelijk rondgebracht worden. Slagen ze er bovendien niet in hun pakjes rond te voeren, riskeren ze een financiële sanctie of verliezen ze hun werk. We hebben getuigenissen van pakjesbezorgers die moeten bijslapen langs de kant van de weg, of die amfetamines nemen om wakker te blijven. Dat zijn wurgcontracten', aldus Deseyn.

Op de beklaagdenbank zitten PostNL en GLS, maar volgens de christelijke vakbond gelden de wantoestanden voor de hele sector. "Het gaat om een niet levensvatbaar verdienmodel. Dat is moderne slavernij", zegt Deseyn.

Schrikeffect

De vakbonden willen bekomen dat de pakjesbezorgers - voor heel België gaat het naar schatting om 10.000 mensen - door bedrijven als PostNL en GLS als werknemer worden in dienst genomen. Ze hopen dat de rechtszaak voor een schrikeffect zorgt. Een uitspraak is er ten vroegste voor de zomer van 2022. De beklaagden riskeren miljoenenboetes, en in extremis zelfs celstraffen.

We staan voor eerlijk werk en een fatsoenlijke verloning, ook voor mensen die in opdracht van ons pakjes bezorgen. PostNL België

Het gebruik van onderaannemers is ook voor Bpost al lang een doorn in het oog. De Bpost-topman hekelede onlangs nog dat dat een ongelijk speelveld creëert. 'Ik denk wel dat de regering zich bewust is van de noodzaak om daar iets aan te doen, ik hoef haar dat niet te zeggen', zei hij onlangs.

In een reactie zegt een woordvoerster van PostNL België dat het bedrijf de volledige medewerking aan het onderzoek verleent, en alle wetten en regels naleeft. 'We staan voor eerlijk werk en een fatsoenlijke verloning, ook voor mensen die in opdracht van ons pakjes bezorgen', klinkt het.