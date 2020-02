Postbode blijft pensioenen cash aan huis leveren

Vanaf 1 maart bezorgt Bpost niet-dringende brievenpost nog maar twee keer per week. Enkel pakjes worden nog zeven dagen per week geleverd. De postbode zal ook kranten, magazines, rouwbrieven en brieven met priorzegel nog elke weekdag bezorgen.

De nieuwe dienstregeling veroorzaakte veel ongerustheid bij de groep gepensioneerden die nog maandelijks hun pensioen cash aan huis laten bezorgen door de postbode. De Federale Pensioendienst (FPD) kreeg daarover tal van vragen, maar benadrukt aan het persagentschap Belga dat de betaaldata ongewijzigd blijven. Gepensioneerden kunnen nog altijd hun pensioen in cash ontvangen.

Een vlotte nieuwe postbedeling is een van de eerste taken van de nieuwe Bpost-CEO Jean-Paul Van Avermaet.

Iedere maand krijgen nog 25.000 gepensioneerden hun pensioen cash uitbetaald. Ze moeten zich geen zorgen maken, zegt de FPD. 'De aangepaste postrondes van Bpost wijzigen niets aan de betaaldata. De Pensioendienst raadt wel de betaling per overschrijving aan', klinkt het. Een overschrijving is volgens de FPD veiliger en sneller en heeft als voordeel dat de gepensioneerde niet thuis moet zijn om het pensioen in ontvangst te nemen.