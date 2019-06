Postbode komt twee keer per week

Vanaf maart zal de postbode nog maar twee keer per week brieven in uw bus stoppen. Voor brieven met een duurdere priorzegel, kranten en pakjes maakt bpost een uitzondering.

Hoe houd je een postbedrijf winstgevend als er almaar minder brieven worden verstuurd? Voor bpost is het antwoord op die vraag: minder vaak brieven bedelen, tenzij er meer wordt voor betaald.

Begin dit jaar herintroduceerde het bedrijf de priorzegel, een postzegel die vijf eurocent duurder is maar die garandeert dat een brief de volgende dag in de bus valt. Nu is het bedrijf klaar om een stap verder te gaan. Vanaf maart zullen brieven met een goedkopere standaardpostzegel maar twee keer per week worden bezorgd. Bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck zegt dat dinsdag in het Laatste Nieuws.

Deze zomer wordt de nieuwe manier van werken getest in enkele kantoren. Daarbij is het de bedoeling dat de klanten nog niets merken. De test gaat vooral over het bundelen van post en herorganiseren van rondes.

Waar in 2011 dagelijks nog 12 miljoen brieven werden verstuurd, waren dat er vorig jaar nog maar 7,7 miljoen. In het eerste kwartaal van dit jaar was er opnieuw een - sterker dan verwachte - daling van 9 procent.

Brieven met priorzegel, kranten en pakjes worden wel nog dagelijks bezorgd.