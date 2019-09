Postzegel 11 procent duurder

Bpost maakt de postzegels vanaf januari 11,4 procent duurder. Dat zegt regelgever BIPT.

De Belg verstuurt steeds minder brieven. In minder dan tien jaar heeft Bpost een derde van haar brievenpostvolume verloren. In het eerste semester van dit jaar daalde het brievenvolume zelfs met 9,3 procent. Dat kost geld en om de vaste kosten van de postbedeling op te vangen, verhoogt Bpost elk jaar de prijs van de postzegel.

Dit jaar ging de prijs van een postzegel voor een brief die de volgende dag in de bus moet vallen - een priorzegel dus - al met 15 procent omhoog tot 1 euro. Volgend jaar wordt de prijs van een prior-postzegel nog eens verhoogd met 21 procent tot 1,21 euro. Volgens de sectorwaakhond BIPT is dat een stijging van 53 procent ten overstaan van 2017.

De prijs van de non-prior zegel stijgt vanaf volgend jaar met 6,23 procent tot 1,01 euro. Voor het totale 'kleingebruikerspakket' zoals dat in het jargon heet - prior en non-prior brieven, aangetekende zendingen, postpakketten en uitgaande grensoverschrijdende post - bedraagt de stijging gemiddeld 11,4 procent, zegt het BIPT. Volgens de regelgever zullen de kleine gebruikers volgend jaar in vergelijking met 2017 100 tot 150 miljoen euro meer betalen voor de diensten van Bpost.

Bpost houdt er een andere berekening op na. Volgens het postbedrijf bedraagt de tariefverhoging voor alle producten van zijn binnenlandse post gemiddeld slechts 5,1 procent.

'Wij houden rekening met meer dan 20 postproducten en baseren ons op het budget van 2020', is bij Bpost te horen. 'Daaruit blijkt dat meer dan 80 procent van de klanten voor een non-prior postzegel kiest - het goedkoopste tarief dus - en 95 procent van de klanten niet een maar een vel postzegels koopt, wat goedkoper is. Het BIPT baseert zijn verhoging op de situatie in 2017 toen er geen onderscheid was tussen prior en non-prior'.

Ook vorig jaar was Bpost het niet eens met de berekening van het BIPT. De regelgever sprak toen over een gemiddelde stijging van 7,44 procent. Bpost hield het bij 4,6 procent. Toen zei het Belgische postbedrijf dat de tariefverhoging een slordige 60 miljoen euro extra inkomsten zou opleveren. Voor 2020 kon Bpost geen cijfer geven van de verwachte meerinkomsten.

Volgens Bpost daalde het postvolume de afgelopen vijf jaar met 23 procent. 'Dat kostte ons 330 miljoen euro inkomsten', aldus Bpost-woordvoerster Barbara van Speybroeck.