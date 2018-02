Postzegelinflatie zet Bpost op record

Hoe een 10 cent duurdere postzegel de beurswaarde van de Belgische postbode met ruim 200 miljoen opkrikt.

Wie denkt dat de klassieke brief in tijden van e-mail, Facebook en Instagram volledig verleden tijd is, is 1) geen romantische ziel (niets leuker dan een ouderwetse brief schrijven, toch?) en 2) geen aandeelhouder van Bpost.

Terwijl iedereen klaar was voor het weekend, stuurde Bpost vrijdagavond bijna sluiks een mededeling uit: vanaf 2018 ging de prijs van de postzegel omhoog. Wie een pakketje van tien koopt betaalt voortaan 84 cent in plaats van 74 cent per stuk.

Bpost maakt daarbij dankbaar gebruik van een 'vergetelheidje' in de nieuwe postwet. Die gaat pas in 2019 in en dus kon de groep dit jaar de prijs optrekken zonder voorafgaand fiat van de sectorwaakhond BIPT. Diezelfde overheid profiteert overigens als grootaandeelhouder mee van de tariefverhoging die het royale dividend ook de komende jaren op peil moet houden.

Een tariefverhoging van 10 cent lijkt misschien niet enorm, maar in deze gaat het cliché 'veel kleintjes maken een groot' op. En met zo'n 8,6 miljoen brieven per dag kan een duurdere postzegel wel degelijk het verschil maken. Daarom zette het invloedrijke Londense beurshuis Morgan Stanley woensdag Bpost op de kooplijst en gaat het koersdoel van 26 naar 31 euro.

Morgan Stanley-analiste Penelope Butcher raamt dat dankzij de prijsverhoging in 2018 een 3,7 procent lager briefvolume zich slechts in een 0,9 procent lagere omzet zal vertalen. In 2017 - de resultaten volgen pas op 13 maart - vertaalde een 5,4 procent lager volume zich waarschijnlijk in 4 procent minder inkomsten.

Dat de volumedaling dit jaar beperkter zal uitvallen heeft trouwens één belangrijke oorzaak: de verkiezingen en alle bijhorend briefverkeer (met bovendien een bisnummer in 2019). Pro memorie: een volumedaling tot grosso modo 6 procent kan Bpost lager op de resultatenrekening compenseren met prijsverhogingen en besparingen. Wat er gebeurt als de volumes mede door een overheid die op e-governnment inzet sneller dalen, illustreert de dramatische neergang van de Deense post.