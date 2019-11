Privébedrijf voor opvang gehandicapten legt eerste steen

Thomashuis verovert als eerste commerciële speler de markt van de gehandicaptenopvang. Toch kunnen enkel hogere zorgbudgetten een oplossing bieden voor de wachtlijsten.

Vandaag begint in Meldert bij Aalst de bouw van het eerste Belgische Thomashuis. Het concept: een zorgkoppel staat in voor de residentiële opvang van tien personen met een mentale beperking. Voor het zorgkoppel is aansluitend aan het pand een woning voorzien.

Thomashuis is de eerste commerciële speler in de Belgische gehandicaptenzorg. ‘We moeten die vormen van sociaal ondernemerschap maximaal ondersteunen’, zegt Maurits Vande Reyde, Vlaams Parlementslid voor Open VLD. ‘Nu zijn er nog te veel belemmeringen die innovatie in de weg staan, bijvoorbeeld door regels over de toegelaten vennootschapsvormen, hoe personeel kan worden ingezet en waarvoor steun kan worden gekregen.’

Lang was het onmogelijk om de zorgmarkt te veroveren, maar sinds 2017 kent Vlaanderen een persoonsvolgende financiering naar Nederlands model. Dat betekent dat personen met een beperking een zorgbudget krijgen dat ze kunnen besteden aan de zorgvorm die ze verkiezen. Het verdienmodel van de Thomashuizen is op dat budget gestoeld.

Uitbetaling blijft achter

We willen mensen met een beperking de mogelijkheid bieden voor kleinschalige opvang te kiezen. katrien van langenhove projectcoördinator thomashuizen belgië

Toch is het Vlaamse systeem vandaag nog verre van gestroomlijnd. ‘Om te beginnen duurt de procedure voor de toekenning van het budget heel lang’, zegt Katrien Van Langenhove, projectcoördinator bij Thomashuizen België. ‘Daarnaast merken we dat de uitbetaling door de overheid vaak achterblijft. Dat is voor ons een groter struikelblok dan de juridische formaliteiten.’

Het zorgbudget krijgt nu van de Vlaamse regering een impuls van 270 miljoen euro, maar dat is volgens Van Langenhove ruim onvoldoende. ‘De wachtlijsten kunnen we met Thomashuizen niet oplossen. Dat kan alleen de overheid. Maar we willen mensen met een beperking de mogelijkheid bieden voor kleinschalige opvang te kiezen’, zegt de projectcoördinator.