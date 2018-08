Privébewaker Tomorrowland en Pukkelpop in Franse handen

De privébewakingsfirma S Protection uit Westerlo, een vaste waarde op de Belgische muziekfestivals, is overgenomen door de Belgische tak van de Franse groep Seris Security.

Wie het heeft over de privébewakingssector in ons land, denkt misschien spontaan aan bekende namen als het Britse G4S, Securitas uit Zweden of Seris Security uit Frankrijk. Maar er zijn daarnaast ook meerdere kleine spelers die zich soms toeleggen op bepaalde niches.

DMG Group uit Westerlo is zo'n speler. Er zijn weinig grote muziekfestivals in ons land die niet met de Kempense firma werken, al zetten grote kleppers als Tomorrowland, Pukkelpop en Werchter vaak meerdere partijen in om hun privébewaking op zich te nemen. DMG is in die sector echter de grootste speler in ons land.

Daarnaast heeft de groep uit Westerlo ook enkele andere activiteiten zoals het bedrijf Hostessenservice, dat hostessen levert voor evenementen, DGM Solutions, dat onder meer parkingdiensten aanbiedt, en opleidingsbedrijf DMG Academy.

Het geheel is intussen in Franse handen beland, via de Belgische vestiging van Seris Security. Dat gebeurde al in het voorjaar, maar het nieuws bleef onder de radar. Danny Vandormael, de algemeen directeur van Seris België, bevestigt de informatie uit het Belgisch Staatsblad.

Omgedoopt

Seris heeft de bewakingsdiensten van DMG intussen omgedoopt tot S Protection en de opleidingstak opgenomen in zijn eigen Seris Academy. Hostessenservice en DMG Solutions blijven aparte ondernemingen. Net als S Protection. 'Die tak opnemen in Seris zou hem versmachten. Het kan beter een apart bedrijf blijven dat werkt voor een specifieke sector met specifieke noden', zegt Vandormael.

David De Herdt, de voornaamste aandeelhouder van DMG, blijft aan boord, maar vooral om Hostessenservice en DMG Solutions uit te bouwen. Seris was in België nog niet actief in het festivalcircuit en was volgens Vandormael al enkele jaren aan het uitkijken om ook in die niche actief te worden. De contacten met DMG werden versterkt en dat leidde dit jaar tot een overname.

DMG telde bij de overname zo'n 60 werknemers, vooral bij S Protection. Maar het aantal werknemers stijgt in het festivalseizoen tot enkele honderden. 'Het zijn mensen die de rest van het jaar een andere job hebben, maar in de zomer in het festivalcircuit willen werken. Op die manier kunnen ze hun job combineren met de festivalbeleving', zegt Vandormael.