Procureur-generaal New York start onderzoek naar WeWork

Het onderzoek spitst zich onder meer toe op de vraag of oprichter Adam Neumann zich schuldig maakte aan zelfverrijking.

De procureur-generaal van de staat New York is een onderzoek begonnen naar het omstreden coworkingbedrijf WeWork dat al wekenlang onder vuur ligt. Dat meldde het persbureau Reuters op gezag van twee goedgeplaatste bronnen. Een woordvoerster van WeWork bevestigde de informatie. Het bedrijf zegt mee te werken aan het onderzoek.

Een de zaken die onderzocht worden is of WeWork-oprichter en voormalig topman Adam Neumann zichzelf verrijkt heeft door vastgoed te kopen dat hij vervolgens weer doorverhuurde aan WeWork. De man leende ook geld met zijn aandelen van de onderneming als onderpand en rekende WeWork bijna 6 miljoen dollar aan om zijn rechten op het woord 'We' te gebruiken nadat de vennootschap zich had omgedoopt tot The We Company.

Gouden handdruk

Neumann is eind september onder druk opgestapt. Hij stemde er ook mee in het geld voor de merkrechten terug te betalen. Maar hij stapte pas op nadat de Japanse grootaandeelhouder SoftBank had ingestemd met een forse gouden handdruk.

WeWork diende ook zijn beursgang af te blazen als gevolg van de commotie rond Neumann en moest een noodinjectie krijgen van SoftBank ten belope van 6,3 miljard dollar. Er gaan waarschijnlijk ook duizenden banen op de schop. Later deze week komt daar meer duidelijkheid over. De ontslagronde is een onderdeel van een vijfjarenplan om van WeWork weer een gezond bedrijf te maken.