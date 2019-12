Prosus en Takeaway.com vechten verder om Just Eat

Met een verhoging van het bod op Just Eat heeft Prosus een nieuwe stap gezet in de overnamestrijd, nu de waarde van het koersafhankelijke bod in aandelen van Takeaway.com stijgt.

De techreus Prosus biedt nu 740 pence per aandeel van de maaltijdleverancier Just Eat cash aan, ruim 4 procent meer dan het vorige bod van 710 pence. Dat bod waardeert het Britse bedrijf op 5,1 miljard pond (6,1 miljard euro).

Takeaway.com , die een overname wil beklinken met aandelen, blijft volhouden dat zijn bod superieur blijft en noemt Prosus' zet 'opportunistisch en bespottelijk'. Het probleem is dat de koers van Takeaway.com de voorbije maanden erg heeft geschommeld, waardoor ook het bod niet stabiel bleef. Sinds de forse daling in oktober, noteert het aandeel nu tegen 87,20 euro, zeer dicht bij de recordwaarde van 86,85 euro in augustus van dit jaar.

84,20 Koers Het aandeel van Takeaway.com schommelt rond de hoogste waarde ooit.

Toen Prosus in november een vijandig bod lanceerde, lag dat aanzienlijk hoger dan de 629 pence die er toen van het Takeaway.com-bod restte. Maar door de koersstijging van de jongste weken kwam de waarde van 705 pence per aandeel in de buurt van de 710 pence van Prosus. Met het verse bod neemt Prosus nu opnieuw een voorsprong van 5 procent.

Maar al die cijfers komen niet in de buurt van de beurswaarde van het Just Eat-aandeel, dat vandaag tegen 782 pence noteert.