PwC Legal haalt twee topadvocaten binnen van Stibbe

Het bekende advocatenkantoor Stibbe, met vestigingen in de Benelux, Londen, New York en Dubai, verliest twee topadvocaten . Het gaat om Ivan Peeters en Philip Van Steenwinkel die op 1 september samen met twee collega's aan de slag gingen bij PwC Legal. Peeters en Van Steenwinkel werden bij PwC Legal meteen ook vennoot.

PwC Legal is het advocatenkantoor dat vijf jaar geleden ontstond door een afsplitsing van consultant PwC . Dat gebeurde toen nog onder de naam Law Square die eerder dit jaar werd vervangen door PwC Legal. Bij de start telde PwC Legal 13 advocaten. Tegen oktober zal dat al aangegroeid zijn tot 62 advocaten . En Karin Winters, die het kantoor leidt, blijft aanwerven. 'Binnen dit en een jaar zullen er nog zo'n 15 advocaten bijkomen.'

Het kantoor is onder meer de praktijk Banking & Finance aan het uitbouwen. Peeters en Van Steenwinkel zullen dat team vervoegen. Onder hun impuls wil het kantoor zich in dit segment als een eersterangsspeler positioneren. Het is voor beiden niet de eerste transfer: voor ze bij Stibbe aan de slag gingen waren ze actief bij Freshfields.