Randstad dicht bij overname rekruteringsspecialist Hudson

Ivan De Witte is niet alleen de CEO van de hr-groep Hudson België, hij is ook de voorzitter van AA Gent, dat afgelopen weekend Club Brugge met 6-1 afdroogde.

De uitzendgroep Randstad voert verregaande gesprekken voor een overname van de rekruteringsspecialist Hudson. Dat vernam De Tijd.

Hudson, in een vorig leven bekend als De Witte & Morel, is al decennialang een gevestigde naam in de Belgische rekruteringswereld. Vorig jaar nog begeleidde het hr-bureau geleid door Ivan De Witte de Vlaamse regering in haar zoektocht naar een nieuwe CEO voor de VRT. Maar Hudsons activiteiten beperken zich niet tot rekrutering. Het hr-bureau is ook actief in outplacement, evaluaties (assessments), salarisbepaling, enzovoort.

De hr-groep is het geesteskind van CEO Ivan De Witte, tevens bekend als voorzitter van AA Gent.

Zijn coaandeelhouders bij Hudson zijn het managementteam en het investeringsfonds Vectis.

De betrokken partijen willen geen commentaar kwijt.

Randstad , dat op de beurs van Amsterdam noteert, ziet met Hudson een kans om zijn activiteiten te diversifiëren. Het is in ons land marktleider in uitzendarbeid (met de merken Randstad en Tempo-Team) en in outplacement. Het is ook actief in rekrutering en selectie, maar op beperktere schaal. Met Hudson erbij wordt Randstad België ook in dat metier marktleider.

De gesprekken tussen de betrokken partijen verlopen volgens onze informatie al een tijdje in alle stilte en naderen een beslissende fase. Afgerond zijn ze evenwel nog niet. Hoeveel Randstad op tafel zou leggen voor de overname is niet bekend. De betrokkenen - De Witte - ook bekend als de voorzitter van de voetbalclub AA Gent -, zijn financiële partner Vectis en Randstad - willen geen commentaar kwijt.

Geesteskind

57,5% BELANG Ivan De Witte en zijn management bezitten 57,5 procent van Hudson België, het investeringsfonds Vectis de rest (42,5%).

Hudson België is het geesteskind van De Witte. In 1982 richtte hij samen met Maarten Morel, die hij kende van bij de staalgroep Sidmar, het rekruteringsbureau De Witte & Morel op. In 1995 verkochten ze het bedrijf aan de consultant Ernst & Young. Het Belgische hr-bureau werd vervolgens in 2002 ondergebracht bij TMP, dat zich twee jaar later opsplitste in de jobsite Monster en de hr-consultant Hudson.

16 jaar later splitste de Amerikaanse beursgenoteerde multinational Hudson zijn activiteiten in werving, selectie en 'talent management' van hogere profielen (assessment, salarisbepaling, enzovoort) af ten voordele van zijn lokale entiteiten. De Witte kocht zijn geesteskind terug met de hulp van een tiental managers en het investeringsfonds Vectis.

De grootste investeerder in het management was De Witte zelf, al gaf hij nooit prijs hoeveel hij neertelde voor de overname. Vectis bezit 42,5 procent van de aandelen. De rest van het kapitaal is in handen van De Witte en zijn managementteam.

Ivan De Witte kocht begin 2018 met zijn managementteam en het investeringsfonds zijn geesteskind terug van de Hudson-groep.

De financiële resultaten van Hudson België stonden vorig jaar onder druk door de coronacrisis. Bedrijven investeerden door de pandemie minder in rekrutering en opleidingen. Veel klanten van het hr-bureau voerden tijdelijke werkloosheid in. De Witte stelde in september vorig jaar in een gesprek met De Tijd dat de Benelux-speler goed was voor 40 miljoen euro omzet en 275 medewerkers.