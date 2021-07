Randstad onderuit ondanks omzetherstel

De onderliggende bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebita) verviervoudigde bijna tot 260 miljoen euro en ook dat cijfer is beter dan verwacht: de consensusverwachting stond op 244 miljoen euro. Randstad houdt op het onderste lijntje 176 miljoen euro nettowinst over, waar het moeilijke tweede kwartaal van 2020 een verlies van 57 miljoen euro had opgeleverd.

Diverse verklaringen

Ingeprijsd

Het beurshuis Jefferies is wat ontgoocheld over de omzetontwikkeling in Noord-Amerika. De omzet in het tweede kwartaal was er slechts 1 procent hoger dan in 2019. Kean Marden en zijn team zijn ook niet helemaal tevreden over de bedrijfswinst. Zij hadden op nog iets meer gerekend. Sectorgenoten konden de voorbije twee weken de prognoses met meer overtuiging kloppen, merken ze op.