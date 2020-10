Roularta herstelt van coronaklap in voorjaar

Door het herstel van de inkomsten boekte Roularta in het derde kwartaal 7,1 miljoen euro brutobedrijfswinst. Dat geeft een ebitda van 12,5 miljoen euro in de eerste negen maanden.

Door de coronacrisis zag de Roeselaarse uitgever in de eerste zes maanden zijn inkomsten uit reclame en events na een goed jaarbegin vanaf de lockdown in maart sterk afnemen. De reclameomzet kreeg in de eerste helft zelfs een klap van 35 procent. De publicatie van de gratisbladen De Streekkrant en De Zondag werd enige tijd onderbroken tijdens de winkelsluitingen. Daar daalden de reclame-inkomsten in de eerste helft met net geen 50 procent. De lokale media zijn nog altijd de hoofdbrok van Roularta's reclame-inkomsten (ongeveer 40 procent).