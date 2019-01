Royal Mail vreest forsere winstdaling

De voormalige Britse monopoliehouder voor postbedeling versmalt zijn winstprognose. De pakjesdiensten doen het goed, maar het briefverkeer krimpt sneller dan verwacht. De koers keldert.

Royal Mail stuurde vanmorgen een tradingupdate over de eerste negen maanden van het boekjaar 2018-2019 uit en de gemengde boodschap wordt niet goed onthaald.

Beginnen we met het goede nieuws: zowel de Britse als de internationale pakjesdiensten presteren naar behoren. In het VK stegen de volumes en omzet in de periode tussen 1 april en 23 december met 6 procent. Bij dochter GLS nam de omzet zelfs met 13 procent toe, al was dat voor een deel te danken aan overnames. Royal Mail zegt ook te zullen focussen op ‘margebescherming’ bij GLS, wat volgend jaar zal resulteren in een tragere volumegroei.

Brexit

Het briefverkeer is een ander paar mouwen. Voor het lopende boekjaar gaat Royal Mail uit van een volumedaling van 7 tot 8 procent. Daarbij is geen rekening gehouden met de extra post die verkiezingen opleveren. In de eerste zes maanden bleef de daling nog beperkt tot 7 procent. Na negen maanden bedroeg de terugval al 8 procent en bracht het postverkeer 6 procent minder omzet op.

De krimp van het briefverkeer lijkt dus te versnellen en daar zit ook de brexit voor iets tussen. ‘Terwijl het tempo van e-vervanging in lijn blijft met onze verwachting, heeft de onzekerheid in het bedrijfsleven een impact op de briefvolumes’, zegt CEO Rico Back in de tradingupdate.

Voor het volgende boekjaar 2019-2020 rekende Royal Mail tot dusver op een krimp van 4 tot 6 procent van de postvolumes. Nu denkt de Britse speler dat de daling groter zal zijn.

Dieptepunt

Het gevolg is dat Royal Mail zijn winstprognose moet aanpassen. Het bedrijf schat nu dat de aangepaste bedrijfswinst ‘voor transformatiekosten’ over het lopende boekjaar 2018-2019 tussen 500 en 530 miljoen pond uitkomt. Tot dusver was de verwachtingsvork 500 tot 550 miljoen pond. Ook dat zou al een serieuze verslechtering geweest zijn in vergelijking met het voorgaande boekjaar, toen een bedrijfswinst van 694 miljoen in de boeken verscheen.