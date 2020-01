'Ruim helft bedrijven worstelt nog met onkostenbonnetjes'

MobileXpense, de Brusselse specialist in onkostenbeheer voor bedrijven, schakelt een versnelling hoger in zijn internationale expansie. Het neemt het Zweedse Dicom over, de derde deal in een jaar.

Hoewel iedereen over digitalisering praat, ploeteren veel bedrijven nog met bonnetjes en Excel-documenten om de reis- en andere onkosten van hun personeel te verwerken. Het Brusselse techbedrijf MobileXpense ontwikkelt software om dat proces te automatiseren en transparanter te laten verlopen.

De groep bestaat al bijna twintig jaar en haalde al grote klanten zoals Coca-Cola, UCB en andere multinationals aan boord. Maar sinds Fortino, het investeringsvehikel rond de vroegere Telenet-topman Duco Sickinghe, drie jaar geleden 20 miljoen euro in de IT-groep pompte, is MobileXpense aan een internationale veroveringstocht begonnen.

In maart vorig jaar kreeg de specialist in software voor onkostenbeheer voet aan wal in Scandinavië. Hij nam toen zijn Zweedse sectorgenoot eBuilder Travel over. Enkele maanden later slokte MobileXpense het Nederlandse Declaree op, dat vooral diensten levert aan kmo’s in Nederland en Duitsland. Nu volgt het Zweedse Dicom Expense, de derde overname in minder dan een jaar. Hoeveel de Brusselaars op tafel leggen, wordt niet bekendgemaakt.

Door hun onkosten beheer te automatiseren kunnen bedrijven tot 90 procent besparen op wat ze er nu aan uitgeven. Pieter geeraerts CEO MObileXpense

‘Dankzij de nieuwe deal is zowel de omzet als het personeelsbestand bijna verdubbeld’, zegt CEO Pieter Geeraerts. ‘We zijn intussen goed voor zo’n 20 miljoen euro omzet en een 150-tal werknemers. We behoren wereldwijd tot de grotere spelers in de branche.’

Kleinere kmo's

MobileXpense is niet de enige groep die reis- en onkostenbeheer probeert te vereenvoudigen door er specifieke apps en mobiele diensten voor te ontwikkelen. Het Franse Sodexo nam vorig jaar nog de Mechelse onkostenapp Rydoo over. ‘Maar dat is geen rechtstreekse concurrent voor ons’, stelt Geeraerts. ‘Rydoo richt zich vooral op middelgrote bedrijven, wij op multinationals. Door onze recente overnames bieden we ook services voor de kleinere kmo’s.’

De grootste speler op de markt is het Duitse SAP, dat volgens Geeraerts 50 procent controleert. ‘Maar de rest van de markt is erg gefragmenteerd. Met ons marktaandeel van 1 à 1,5 procent zitten we al in de top tien. Het is de bedoeling dat MobileXpense elke twee jaar in omvang verdubbelt. Dat kan via overnames. Met Fortino als aandeelhouder hebben we daar voldoende financiële vuurkracht voor. Maar ik zie ook nog veel ruimte om los van overnames te groeien.’

Het potentieel is heel groot, meent Geeraerts. ‘60 procent van de bedrijven beschikt niet over een oplossing om zijn reis- of andere onkosten in kaart te brengen en te verwerken. Heel wat grote bedrijven hebben nog altijd een afdeling waar iemand alle bonnetjes en andere uitgavenstaten moet verwerken, terwijl je dat gemakkelijk kunt automatiseren.’