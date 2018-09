Rusthuisbewoner betaalt 1.502 euro per jaar voor zijn zorg

Vrijwel alle woonzorgcentra moeten de dagprijs die de bewoner betaalt aanspreken om de loonkosten voor de zorg te kunnen betalen. Dat bedrag varieert wel sterk in functie van de uitbater en de regio, blijkt uit een studie van ING.

De kosten van de ouderenzorg worden deels gedragen door de overheid, deels door de rusthuisbewoners. De overheid neemt het grootste deel van de component zorg voor haar rekening via de publieke zorgsubsidies (70 à 80 euro per resident per dag). De bewoner betaalt in eerste instantie voor de componenten leven (koken, schoonmaak) en wonen (de infrastructuur, onderhoud...) via de dagprijs en eventuele supplementen (55 à 65 euro per dag).

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht mogen de uitbaters, ongeacht of ze spelers zijn in de publieke, de commerciële of de social-profitsector, op de zorg geen geld verdienen. Meer dan driekwart van de woonzorgcentra (wzc's) geeft aan aan zorg meer uitgeven dan ze ontvangen aan zorgsubsidies. Dat moet dan worden bijgepast door geld uit de rusthuisfacturen of, in geval van een publiek woonzorgcentrum, geheel of gedeeltelijk door de plaatselijke besturen.

Per jaar betaalt een rusthuisbewoner in België gemiddeld 1.502 euro per jaar (4,20 euro per dag) bij aan de zorgcomponent. Dat komt onder meer omdat vrijwel alle instellingen meer personeel inzetten dan door de regelgever is voorzien. Bij een kwart van de instellingen is dat zelfs meer dan 1.956 euro per jaar.

Duur Vlaanderen

In Vlaanderen (1.566 euro per jaar) ligt de bijdrage van de resident in de helft van de gevallen hoger dan in Wallonië (1.337 euro) en in Brussel (1.058 euro). Nochtans zijn de zorgsubsidies per resident in Vlaanderen hoger. Dat heeft te maken met de hogere zorgbehoevendheid in de Vlaamse instellingen en de hogere anciënniteit van het personeel.

Opvallend is wel dat de resterende loonkost per woongelegenheid in de publieke voorzieningen (OCMW's) een stuk hoger ligt dan in de private sector. In de helft van de publieke instellingen is dat minstens 1.752 euro per jaar. Die bijpassing wordt vooral gedragen door de gemeente. In de social profit is dat 1.590 euro en in de commerciële sector 279 euro.

Het feit dat het geld voor de zorg voor een deel uit de dagprijs die bewoners betalen moet worden gehaald en die druk steeds groter wordt, baart veel uitbaters zorgen. Ruim de helft van de uitbaters schat de financiële situatie op een termijn van vijf à tien jaar negatief in. Slechts 15 procent is er gerust in.

Geen wachtlijsten

De studie ontkracht ook de mythe van het grote tekort aan woonzorgcentra. De gemiddelde bezettingsgraad is op twee jaar tijd gedaald van 96,3 procent naar 95,0 procent. In Vlaanderen en Wallonië valt die bezetting nog best mee. De helft van de instellingen haalt een bezettingsgraad van respectievelijk 97,5 procent en 96,5 procent. In Brussel zit de helft met een leegstand van minstens 9,6 procent. Voor een kwart is dat zelfs 16,6 procent of mee.?