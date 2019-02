Rusthuisuitbater Armonea gaat op in het Franse Colisée

Het grotere Colisée neemt Armonea over. De nieuwe groep wordt de vierde grootste Europese speler in ouderenzorg. De families de Spoelberch en Van den Brande herinvesteren in de nieuwe groep.

De naam van Colisée circuleerde al langer als partner voor Armonea. Armonea is de grootste onafhankelijke seniorenzorgorganisatie in België. De groep telt 6.500 medewerkers en biedt zorg aan 9.000 senioren.

Armonea is in handen van Verlinvest, een vehikel van de steenrijke AB InBev-familie de Spoelberch, en van Palmyra Brands, de investeringsmaatschappij van de familie Van den Brande. Ze bezitten allebei de helft van de aandelen.

Het is de bedoeling dat zowel Verlinvest als Palmyra Brands geheel of gedeeltelijk herinvesteren in Colisée. Hoe groot hun participatie in Colisée zal zijn moet nog worden bepaald. Het wordt hoe dan ook een minderheidsparticipatie, want Colisée is beduidend groter dan Armonea.

De nieuwe groep zal zorg bieden aan meer dan 26.800 residenten in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië in 270 gespecialiseerde woonzorgcentra. Met de overname ontstaat de vierde grootste Europese speler in ouderenzorg.

Fiat Europese Commissie

De voltooing is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de bevoegde mededingingsautoriteit, namelijk de Europese Commissie. Dat zal waarschijnlijk weinig problemen geven. De groepen zijn geografisch zeer complementair.

Colisée, opgericht in 1976, heeft 119 woonzorgcentra in Frankrijk, Italië en Spanje met bijna 10.000 bedden en stelt 8.000 mensen te werk. Armonea is actief in België, Duitsland en Spanje. Armonea is sterker aanwezig in Spanje, maar zit in andere regio's regio’s dan Colisée.

Colisée is niet beursgenoteerd. De meerderheidsaandeelhouder is IK Investment Partners. Het verkoopproces verliep langs de zakenbank Rothschild.

Operationeel zal er weinig veranderen voor de woonzorgcentra van Armonea. Nationale afdelingen hebben in de ouderenzorg, die sterk gebonden is aan lokale regelgeving, een relatief grote autonomie.

Aan de eigen internationale expansie onder de Belgische vlag van Armonea komt nu wel een einde. Chris Cools de huidige CEO van Armonea, verlaat in juni het bedrijf. De ex-manager van AB InBev was binnengehaald om de groep internationaal te doen groeien.

'Ik ben heel fier wat we de laatste 10 jaar hebben neergezet samen met alle medewerkers. Armonea is uitgegroeid tot een referentie in betaalbare kwalitatieve ouderenzorg in Europa. Dankzij deze prestatie hebben we een beloftevolle toekomst gevonden voor het Armonea-merk’, zegt Chris Cools in een reactie.

De drie grootste private rusthuisbaters in België zijn voortaan Franse groepen: Korian, Orpea en Colisée.

Feiten en cijfers van de nieuwe groep:

• aantal woonzorgcentra: 270

• aantal bedden: 26 800

• aantal medewerkers: +18.350 (voor Colisée op basis van het aantal voltijdse medewerkers)