SD Worx broedt op grote overname

De obligatielening die de hr-dienstverlener vrijdag lanceert moet mee een omvangrijke overname mogelijk maken. Dat vernam De Tijd.

SD Worx maakte woensdag bekend dat het 50 tot 80 miljoen euro wil ophalen bij particuliere beleggers. Spaarders kunnen vanaf vrijdag intekenen op de operatie. Die kadert in SD Worx’ doelstelling om 'genoeg financiële middelen te hebben om de groeistrategie te financieren, met inbegrip van overnames.’

Volgens meerdere bronnen broedt de hr-dienstverlener op een grote overname, maar meer details over de op til zijnde deal zijn voorlopig niet bekend.

Wie is SD Worx? SD Worx is ontstaan binnen het Vlaamse Economisch Verbond (VEV - nu bekend als Voka). Het was oorspronkelijk het sociaal secretariaat van de Vlaamse werkgeversorganisatie. De ‘SD’ in de naam – wat staat voor Sociale Dienst - verwijst trouwens naar dat métier. Het sociaal secretariaat bestaat nog steeds, maar parallel groeide SD Worx uit tot een complete HR-dienstverlener, met enerzijds HR- en payroll-oplossingen en anderzijds uitzenddiensten. Het is voortaan de op een na grootste speler in Europa voor loonberekeningen en HR-diensten, goed voor een omzet van bijna 600 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 65,7 miljoen. SD Worx voert maandelijks 4,4 miljoen loonberekeningen uit en telt bijna 69.000 bedrijven als klant in tien landen. Het is ook in andere landen actief via samenwerkingen met lokale partners. De Antwerpse groep wordt geleid door CEO Steven Van Hoorebeke. Die stippelt de koers uit in overleg met voorzitter Filip Dierckx, de nummer twee bij BNP Paribas Fortis.

Als SD Worx het maximumbedrag van 80 miljoen euro ophaalt, zal zijn oorlogskas een omvang van 200 miljoen euro bereiken. Begin april bleek dat het bedrijf al over 120 miljoen euro beschikt voor overnames.

De Antwerpse groep reeg de jongste jaren overnames aaneen. In 2016 kocht ze de Duitse uitzendgroep Fidelis HR en de Britse en Ierse poot van de hr-dienstenverlener Ceridian. Eind 2017 nam SD Worx het middelgrote uitzendbedrijf Vio Interim en enkele maanden later diens Nederlandse sectorgenoot Flexpoint over. Die twee laatste overnames stuwden de omzet van SD Worx vorig jaar een derde hoger tot 600 miljoen euro. De brutobedrijfswinst klom met meer dan een kwart tot 65,7 miljoen euro.

Bovenaan op de agenda

Externe groei staat nog steeds bovenaan op de agenda bij de Antwerpse hr-groep. 'We willen ook in 2019 onze internationale groei voortzetten, zodat we kunnen meesurfen op de sterk groeiende internationale payrollmarkt', zei CEO Steven Van Hoorebeke begin april bij de bekendmaking van de jaarresultaten.

Wekelijks krijgt de hr-dienstverlener twee tot drie overnamedossiers binnen. 'De internationale expansie die SD Worx in 2016 inzette, heeft ons op de kaart gezet', zegt Van Hoorebeke. 'Er is veel beweging op de markt en nogal wat hr-dienstenbedrijven zijn in handen van investeerders die maar een beperkte tijd aan boord willen blijven.'

Prospectus

Ook in de prospectus - de informatiebundel die ter beschikking staat van geïnteresseerde beleggers - laat SD Worx duidelijk blijken dat het een actieve rol wil spelen in de consolidatie van de sectoren waarin het actief is.

Profiel SD Worx Holding Omzet: 594,4 miljoen euro, waarvan 40 procent in het buitenland. Brutobedrijfswinst (ebitda): 65,7 miljoen euro Filialen: aanwezig in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zwitserland, Oostenrijk en Mauritius. Medewerkers: 4.600. Bedrijven-klanten: 68.800.

'De Europese markt voor payrolldiensten is nog steeds gefragmenteerd. We verwachten de komende jaren een consolidatie in die markt en hebben de ambitie onze huidige positie in de sector te versterken', staat in het document.

Hetzelfde geldt voor de uitzendactiviteiten. 'Die markt is in Europa nog steeds grotendeels gefragmenteerd met een paar wereldwijde spelers die de sector domineren, aangevuld met een beperkt aantal middelgrote bedrijven en een groot aantal kleinere - vaak lokale - entiteiten. De consolidatie in de sector is al begonnen en ook hier wil SD Worx een consolidator zijn', luidt het.