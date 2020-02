SD Worx doet overname in Nederland

SD Worx, met meer dan 4.600 werknemers in België en negen andere landen een van de grootste hr-spelers ter wereld, wordt opnieuw een stukje groter met een overname in Nederland. Het gaat om de inlijving van de kleine Nederlandse sectorgenoot Pointlogic HR.

Die levert software voor reward & management solutions en bijbehorende consultingdiensten in Nederland en sinds twee jaar ook in België. Het bedrijf bedient meer dan een derde van de Nederlandse beroepsbevolking. Het gaat om meer dan 3 miljoen werknemers en ruim 100 organisaties. De omzet van Pointlogic HR, dat 13 werknemers telt, is echter niet bekend. Via het softwareplatform van Pointlogic HR kunnen werkgevers hun loonkosten simuleren en analyseren, bijvoorbeeld bij wijzigingen in het arbeidsrecht of bij uitbreidingsplannen.