SD Worx kijkt uit naar nieuwe overnames na sterke halfjaarcijfers

De Belgische hr-dienstverlener SD Worx heeft er een sterke eerste jaarhelft op zitten. Via overnames wil het bedrijf toonaangevend worden in Europa.

'De sterke operationele cashflow biedt ons de middelen om verder te investeren in onze groeistrategie en ons aanbod aan onze klanten', zegt Kobe Verdonck, de CEO van de hr-dienstverlener. Eerder dit jaar kondigde SD Worx twee overnames aan: Aditro, de marktleider in payroll in Scandinaviƫ , en Launch!, gespecialiseerd in hr-cloudsoftware.

SD Worx biedt zijn diensten aan in meer dan 150 landen en berekent voor 76.000 grote en kleine bedrijven en organisaties de salarissen van ongeveer 5 miljoen werknemers - sinds de overname van Aditro horen daar ook Volvo en IKEA bij. De onderneming ontstond in 1945 uit het sociaal secretariaat van het Vlaams Economisch Verbond (VEV), de voorloper van Voka.

Met een opeenvolging van deals werkte SD Worx zich de afgelopen jaren in de Europese top drie en de wereldwijde top vijf van hr-dienstverleners. In Europa zijn ADP en Visma de concurrenten die SD Worx graag voorbij wil steken. Het Europese nummer een worden blijft de ambitie. Voor de rest van het jaar blijft groeien dus een belangrijk punt. 'We openden dit jaar al kantoren in Polen en Spanje en blijven op zoek naar verdere geografische uitbreiding in Zuid- en Oost-Europa.'