SD Worx koopt hr-specialist Adessa

De hr-dienstenverlener SD Worx heeft Adessa overgenomen, een consultingbedrijf dat hr-software in de cloud aanbiedt. Het prijskaartje van de deal is niet bekend.

Spanje

Adessa telt 70 medewerkers in vijf kantoren (België, Duitsland, Luxemburg, Spanje en Zwitserland). Het is goed voor een omzet van 7 miljoen euro. Dankzij de overname wordt SD Worx ook actief in Spanje, boven op zijn bestaande aanwezigheid in tien landen. Adessa wordt de basis voor de verdere expansie van de Belgische hr-dienstenverlener in het Zuid-Europese land.