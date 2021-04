SD Worx verovert Scandinavië

De Belgische hr-dienstenverlener neemt de Scandinavische marktleider Aditro over. Het is een belangrijke stap in de ambitie om Europa's nummer een te worden.

De Antwerpse multinational SD Worx breidt zijn actieterrein verder uit. Ditmaal gaat Scandinavië voor de bijl, waar de hr-dienstenverlener zijn partner Aditro overneemt. Ze bedienen samen klanten in 150 landen.

Aditro is in Zweden, Finland en Noorwegen de marktleider in digitale oplossingen (cloud en mobiele apps) voor hr en loonverwerking. Het 53 jaar oude bedrijf genereert met 600 werknemers een omzet van 60 miljoen euro. Tot de 1.200 klanten, goed voor 1 miljoen medewerkers, behoren de reuzen IKEA, KPMG, Saab en Volvo.

Ter vergelijking: overnemer SD Worx boekt ruim 800 miljoen euro omzet met 5.200 medewerkers. Het bedrijf is al actief in België, Oostenrijk, Estland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Polen, Spanje, Zwitserland en het VK. SD Worx berekent voor 76.000 grote en kleine bedrijven en organisaties de salarissen van ongeveer 5 miljoen werknemers.

Nog meer overnames

Er zijn nog opportuniteiten in Oost- en Zuid-Europa, en ook in de landen waar we al actief zijn. Kobe Verdonck CEO SD Worx

De komende weken volgen nog overnames, zegt CEO Kobe Verdonck. 'De markt is nog heel verdeeld, met oplossingen die verschillen van land tot land. Zo zijn er nog opportuniteiten in Oost- en Zuid-Europa. Hetzelfde geldt voor landen waar we al actief zijn: België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en het VK. We beperken ons overigens niet tot de Europese Unie, we willen Europa's - in de ruime zin - meest relevante dienstverlener worden.'

Het bewijst volgens Verdonck dat een Belgisch bedrijf vanuit het thuisland wel degelijk een pan-Europese speler kan worden. Met een opeenvolging van deals werkte SD Worx zich afgelopen jaren in de Europese top drie en wereldwijde top vijf van hr-dienstenverleners. In Europa zijn ADP en Visma de concurrenten. Opmerkelijk: het Noorse Visma nam afgelopen halfjaar twee Belgische spelers over, het Bornemse Syneton en het Gentse Admisol.

'Size matters', zegt Verdonck. 'Bedrijven investeren almaar meer in hr, met name in digitale oplossingen. SD Worx staat daar sterk met cloud- en softwarediensten. Vroeger bedienden we buitenlandse filialen van klanten via lokale partners, nu bieden we hen rechtstreeks onze diensten aan.'

Volgt na Europa de rest van de wereld? 'Zeg nooit nooit. Maar voorlopig focussen we onze middelen op Europa. Het is beter daar de beste te zijn dan mossel noch vis op wereldschaal.'

Geen beursgang

De overname wordt met eigen middelen gefinancierd. SD Worx tankte twee jaar geleden 80 miljoen euro via de uitgifte van obligaties. Daarvan is volgens CEO Verdonck nog voldoende over voor meer acquisities, zij het kleinere dan Aditro - waarvan de overnameprijs niet wordt vrijgegeven.

Volgt daarna een nieuwe obligatie-uitgifte of behoort een beursgang tot de opties? 'We bekijken verschillende mogelijkheden. Een beursgang is de komende twee, drie jaar niet aan de orde. Er is nog voldoende potentieel om zelfstandig te groeien, extern kapitaal is niet nodig.'

SD Worx is een mooi doelwit, maar staat niet te koop. Kobe Verdonck CEO SD Worx