Shurgard wint bijna 5 procent bij beursdebuut

Het bedrijf trok aan 23 euro per aandeel naar de beurs en wordt daarmee gewaardeerd op 2,04 miljard euro. Shurgard en zijn bankiers hadden tot voor kort een hogere prijs in gedachten, maar het troebele beursklimaat gooide roet in het eten.

'Een prijskaartje dat gerechtvaardigd is', aldus analist Steven Lermytte (KBC Asset Management) afgelopen weekend in De Tijd. 'Shurgard heeft een groeiverhaal in tegenstelling tot de brede vastgoedsector, kan zich efficiënt uitbreiden en kan op zoek naar overnames in een versnipperde sector'.