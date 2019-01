Sociaal secretariaten zitten op spaarpot van kwart miljard euro

De erkende sociaal secretariaten in ons land hebben een aardig vermogen van 254 miljoen euro opgebouwd dankzij gemakkelijke financiële inkomsten. Dat blijkt uit een onderzoek van De Tijd.

Het gezamenlijke vermogen van de Belgische sociaal secretariaten bedraagt bijna 254 miljoen euro. Dat is jaar na jaar opgebouwd met de winsten die ze boeken maar die ze niet kunnen uitkeren omdat ze het statuut van vereniging zonder winstoogmerk (vzw) hebben.

De sociaal secretariaten, die gelinkt zijn aan werkgeversorganisaties, doen de loonberekening van zowat 2,7 miljoen werknemers uit de privésector in ons land. Ze innen bij 208.000 werkgevers de sociale bijdragen en de belastingen (bedrijfsvoorheffing) die verschuldigd zijn op de salarissen van de werknemers, en storten die door aan de sociale zekerheid en de fiscus. De grootste spelers zijn SD Worx, Partena Professional, Groep S, Liantis, Securex en Acerta.

2,7 miljoen Werknemers De sociale secretariaten berekenen samen de lonen van 2,7 miljoen werknemers in de privésector.

Omdat dat geld - het gaat om enkele miljarden euro- via hun rekeningen passeert en daar een poosje blijft staan, verdienen ze een aardige duit aan de bankinteresten daarop. Dat was ten minste het geval tot 2008. In dat jaar boekten de erkende sociaal secretariaten 165 miljoen euro financiële inkomsten.

Winst onder druk

Die inkomstenbron is de voorbije jaren echter grotendeels opgedroogd. De regering Di Rupo beperkte de termijn dat de sociaal secretariaten het geld op hun rekeningen mochten houden van 20 tot 14 dagen. En de daling van de rente heeft eveneens sterk aan de opbrengsten daaruit gevreten. In bepaalde gevallen rekenen de banken zelfs kosten aan voor het geld dat op die rekeningen geparkeerd staat. De financiële inkomsten van de sociaal secretariaten zijn daardoor gedaald tot 20,9 miljoen euro in 2017, bijna 90 procent minder dan in 2008.

Die ontwikkeling heeft de winst van de sociaal secretariaten onder druk gezet. Die is teruggevallen van 82,5 miljoen euro in 2008 - een winstmarge toen van 18,3 procent op de omzet - tot 20,3 miljoen euro in 2017 - een marge van 3,9 procent. De cijfers over 2018 zijn nog niet bekend. Daardoor dikte hun spaarpot de jongste jaren minder sterk aan. De erkende sociaal secretariaten moeten geen belastingen betalen op de winsten die ze realiseren.

De sociaal secretariaten, die samen zowat 4.500 werknemers tellen, proberen het wegvallen van hun financiële inkomsten op te vangen door kostenefficiënter te werken en door nieuwe activiteiten te ontplooien in het domein van de human-resources diensten of door internationaal te gaan.