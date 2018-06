Sodexo digitaliseert zakenreizen vanuit Mechelen

De Mechelse appbouwer Rydoo, het vroegere Xpenditure, lanceert een applicatie om zakenreizen volledig papierloos te laten verlopen. Het krijgt daarbij de steun van de Franse dienstengroep Sodexo, sinds een jaar de eigenaar van Xpenditure.

Werknemers die op zakenreis gaan, bezorgen bedrijven een hoop administratieve last en soms onverwachte kosten. Vluchten, hotels, taxi’s of zakenlunches: ze moeten allemaal betaald, bewezen en geverifieerd worden. Het resultaat is een hoop papierwerk en veel verloren tijd.

De Mechelse start-up Xpenditure, die al een oplossing had gebouwd om onkostennota’s te digitaliseren, besliste twee jaar geleden om ook de markt voor zakenreizen aan te pakken. Die oplossing is dinsdag gelanceerd. In één adem verandert Xpenditure van naam in ‘Rydoo’, een naam die de nieuwe focus op zakelijke mobiliteit moet in de verf zetten.

De nieuwe oplossing biedt bedrijven de mogelijkheid om het hele reisproces – van boeking tot facturatie – via één platform te laten verlopen, waarbij er zo weinig mogelijk papier en extra administratie komt kijken. Werknemers boeken zelf hun hotel of vlucht, maar altijd binnen de krijtlijnen van de richtlijnen en het budget die de werkgever vooropstelt.

Betaling

Voor heel wat diensten werd de betaling geïntegreerd in de applicatie, zodat werknemers geen papieren bewijsjes meer moeten bijhouden. Binnenkort zal je met de Rydoo-app bijvoorbeeld ook een Uber-taxi kunnen afrekenen. Komt er wel nog een papieren bonnetje aan te pas, dan kan je dat via de app inscannen. Handig voor werknemers, maar ook voor werkgevers, die alle uitgaven in één maandfactuur aangeleverd krijgen.

De ontwikkeling van Rydoo werd mogelijk met de steun van de Franse groep Sodexo, die in 2015 de nieuwe afdeling ‘Mobility & Expenses’ oprichtte. Sodexo nam Xpenditure vorig jaar over en voegde het bedrijf samen met het in Polen overgenomen bedrijf iAlbatros, dat de online boekingstool Maya heeft ontwikkeld. Het resultaat is een applicatie die net zo gebruiksvriendelijk is als reistools voor consumenten, maar dan op maat van zakenreizen, klinkt het.

‘Uit onderzoek van de zakenreisvereniging GBTA blijkt dat de administratie van één zakenreis gemiddeld 53 euro kost. Wij kunnen dat terugbrengen naar 13 euro’, zegt Sebastien Marchon, de Franse CEO van Rydoo.

Veel vraag bij kmo's

Volgens Didier Dumont, die de nieuwe Sodexo-afdeling leidt, bestaat er zeker bij middelgrote bedrijven veel vraag naar een gebruiksvriendelijke totaaloplossing. ‘De bestaande spelers in die markt focussen doorgaans maar op één onderdeel van het reisproces, zoals boekingen. Innovatie door één speler is moeilijk omdat ze allemaal met verouderde systemen werken die aan elkaar gelinkt zijn.’

Boris Bogaert en Wim Derkinderen, de oprichters van Xpenditure, investeerden een niet genoemd bedrag in de nieuwe start-up en gaan de wereldwijde verkoop en marketing leiden vanuit Mechelen, terwijl de R&D vanuit Polen gebeurt. Om nieuwe klanten binnen te halen, kunnen de Mechelaars wel een beroep doen op het netwerk van Sodexo, dat in 83 landen aanwezig is.