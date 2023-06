Steve Rousseau zet met overname easyCare eerste stap in Duitsland

Steve Rousseau, de topman van World of Talents, de groep boven onder meer House of Talents.

World of Talents neemt het Duitse easyCare over. Het is de eerste stap van het hr-dienstenbedrijf van ondernemer Steve Rousseau en Filip Balcaen in Duitsland.

EasyCare is een gespecialiseerde hr-organisatie uit Karlsruhe. Het bedrijf richt zich uitsluitend op medische en verpleegkundige professionals. Het zet in heel Duitsland meer dan 150 zorgprofessionals aan het werk. Het is goed voor een omzet van 12,5 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 2,5 miljoen.

Het is de eerste overname van World of Talents in Duitsland. De groep is ook al actief in Frankrijk en in Nederland. Ze kocht bij onze noorderburen in 2021 haar Nederlandse sectorgenoot The Human Network.

World of Talents is de overkoepelende groep boven de nationale entiteiten. Alles samen zijn de vennootschappen van de groep goed voor een omzet van meer dan 350 miljoen euro. De groep is sinds 2019 voor het grootste deel in handen van de West-Vlaamse ondernemer Filip Balcaen en zijn investeringsvehikel Baltisse. CEO Steve Rousseau en het management kregen toen een belang van ruim 35 procent in de nieuwe constructie.

Knelpuntberoepen

World of Talents is gespecialiseerd in de rekrutering van personeel in sectoren met tal van knelpuntberoepen. Dat zijn sectoren die barsten van de vacatures en smeken om schaarse talenten. Het gaat om technische profielen, zoals IT'ers, maar ook om slagers en verpleegkundigen. Het bedrijf rekruteert ze en 'verhuurt' (detacheert) ze vervolgens aan bedrijven. De betrokkenen staan allemaal op de payroll van House of Talents, waardoor het geen uitzendkantoor is.