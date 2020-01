Strafpleiter Hans Rieder geschorst als rechter

De bekende strafpleiter, die de gevallen Optima-topman Jeroen Piquer bijstaat, is voor zes maanden geschorst in zijn functie van plaatsvervangend raadsheer bij het hof van beroep in Gent. Dat meldt De Standaard.

Als topadvocaat staat Hans Rieder geregeld bekende ondernemers bij. Zo is hij onder andere de advocaat van de gevallen Optima-topman Jeroen Piquer en stond hij ook Dick Vande Vyvere bij, een gewezen sleutelfiguur in de Belgische fitnessector. De Standaard vernam nu dat Rieder voor zes maanden geschorst is in zijn functie van plaatsvervangend raadsheer bij het hof van beroep in Gent. Behalve advocaat is Rieder ook plaatsvervangend raadsheer bij het hof van beroep.

De Gentse tuchtrechtbank oordeelde dat het Rieder 'ontbroken heeft aan zelfbeheersing en aan respect voor de psychische integriteit van anderen.' Hij zou de federale magistraat Marianne Cappelle onheus behandeld hebben. De feiten dateren van oktober 2014.

Na de zitting van de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent kwam het tot een bitse woordenwisseling tussen openbaar aanklager Cappelle en advocaat Rieder. Op die zitting moest beslist worden over de doorverwijzing naar de rechtbank van Mohammed Abdi Hasan, alias de piratenkoning. Rieder was zijn advocaat en zou Cappelle na de zitting gezegd hebben 'dat hij zijn advocatentoga zou uittrekken en haar de huid zou vol schelden tot ze psychisch niet meer boven water kwam'.