Takeaway.com lanceert vervanger voor bedrijfskantine

Het werkt zo: bedrijven kunnen budgetten toewijzen aan individuele werknemers of groepen, met parameters zoals specifieke dagen of timeslots. Voor de implementatie van de nieuwe dienst steunt Takeaway.com op de technologie van 10bis, het Israëlische maaltijdplatform dat Takeaway.com vorig jaar overnam .

10bis bedient in tegenstelling tot Takeaway.com geen consumenten, maar is voornamelijk gespecialiseerd in het leveren van maaltijden aan bedrijven.

Takeaway.com noemt dat een belangrijke stap in het B2B-parcours van de maaltijdbezorger. Het laat ondernemingen toe de bedrijfskeuken uit te besteden, en daar wil Takeaway.com nu ook op inzetten. In een persbericht zegt het bedrijf dat gebruikers van 10bis gemiddeld ongeveer 85 keer per jaar bestellen, terwijl dat bij de gewone consument op de Europese markten van Takeaway.com maar op ongeveer 12 keer per jaar zou komen.