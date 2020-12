‘Tenzij er een vliegtuig crasht, liggen 200 miljoen mondmaskers hier veilig’

Het familiebedrijf Merak beheert de strategische mondmaskervoorraden voor de Belgische regering. ‘Ik kan me niet voorstellen dat er iets mee misgaat.’

‘Zo, dit is het’, zegt Henrik Rooms. Hij is eigenaar van het Belgische Merak, gespecialiseerd in archiefbeheer en opslag van materialen. We staan in een hangar in Hoogstraten, tussen duizenden houten boxen. Twee voetbalvelden vol, 10 meter hoog gestapeld, gevuld met beschermingsmaterialen.

‘Dat zijn de strategische voorraden van de regering. De voorbije weken zijn hier dagelijks zes containers toegekomen, waardoor er bijna 200 miljoen mondmaskers liggen. En handschoenen, schorten, gezichtsschermen, noem maar op.’

Merak haalde - in concurrentie met onder andere Katoen Natie - in het voorjaar het opslagcontract binnen bij het ministerie van Volksgezondheid. Dat besliste voor de komende jaren strategische stocks aan te leggen, na het debacle met de mondmaskers bij het begin van de pandemie.

700 kilometer Merak beheert 2 miljoen archiefdozen, naast elkaar goed voor de afstand Brussel - Lyon.

Toen bleek dat de strategische voorraden mondmaskers - van het beste type - vernietigd waren. Ze waren slecht bewaard en niet meer bruikbaar. De voorraden werden nooit aangevuld. Met als resultaat een gebrek aan beschermingsgoederen en veel miserie in de ziekenhuizen en woon-zorgcentra tijdens de eerste coronagolf.

‘Ik weet niet precies wat toen fout is gegaan. Mondmaskers zijn fragiel, maar wij doen er alles aan om ze in goede staat te bewaren. De vochtigheid blijft hier continu onder 60 procent. Er is ook ongediertebestrijding, een alarmsysteem en brandbeveiliging. Ik kan me niet voorstellen dat er iets mee misgaat, tenzij een vliegtuig op onze gebouwen crasht.’

Merak slaat de komende vier jaren de materialen op en dispatcht ze ook. ‘We hebben net een lijst van 30 adressen - ziekenhuizen en andere - gekregen die we met onze eigen koeriers moeten beleveren. Die stocks worden daarna weer aangevuld.’

Dat kan Merak jaarlijks tot 1 miljoen euro opleveren. Het is het grootste contract voor het bedrijf, dat 2.000 klanten heeft en 17 miljoen euro omzet haalt. ‘Als dat contract wegvalt, zal ons dat niet in de problemen brengen’, zegt Rooms.

Papieren archief

Rooms investeerde twee jaar geleden 11 miljoen euro in Hoogstraten, de zevende en veruit de grootste opslagruimte van de groep. ‘Eerlijk gezegd had ik nooit gedroomd dat het zo snel vol zou staan. Ik moet zeggen dat ik blij ben dat we dit binnengehaald hebben.’

Papier is op de terugweg, dat is duidelijk. Maar bij ons blijft het toestromen. Henrik Rooms CEO en eigenaar van Merak

Het contract vangt de krimp van de andere activiteiten - voornamelijk archiefbeheer - op. ‘Door corona krijgen we amper nieuwe opdrachten binnen. Mensen zijn niet op kantoor en bekommeren er zich niet om het papieren archief buiten te krijgen. Het is rustiger. Maar dankzij het overheidscontract is iedereen actief gebleven.’

In de jaren 80 gaf Rooms samen met zijn vader het startschot voor Merak. Hij was toen amper 24 jaar. ‘Mijn vader zag er potentieel in. Hij zag dat ik nog geen richting aan mijn leven had gegeven, en vroeg of ik mee wou doen. Ik had net een lange reis door Azië gemaakt, dus het was wel even aanpassen’, zegt hij. ‘Aanvankelijk was het niet gemakkelijk om samen te werken, maar we hebben snel elkaars capaciteiten begrepen.’

Grote Beer

Profiel Merak > Omzet (geconsolideerd): 17 miljoen euro, waarvan 14 miljoen Belgische tak.



> Bedrijfswinst (Belgische activiteiten): 1,3 miljoen euro.



> Nettowinst: 0,7 miljoen euro.



> Werknemers: 130, inclusief zelfstandige koeriers.



> Vestigingen: 11, in België (7), Nederland (2) en Zwitserland (3).



> Activiteiten: archiefbeheer, databeheer, digitalisering van bedrijfspost en opslag van materialen.



> Klanten: 2.000, waaronder Crelan, Indaver en de VRT.

Merak - genoemd naar een ster uit de Grote Beer - begon in een loods met ruimte voor 100.000 dozen. ‘Het begin was moeilijk. Overal waar we kwamen, hadden ze al een oplossing voor hun archief. In de kelder of een schuur. Probeer dan maar eens een bedrijf te overtuigen ervoor te betalen. In Europa was dat toen nog niet evident. Voor velen was het nog sciencefiction. Maar het lukte. En elke keer als een pand vol zat, dachten we aan de limiet te zitten. Maar elke keer volgde nog iets gekkers.’

Merak bewaart bijna 2 miljoen archiefdozen. Zet ze naast elkaar en je geraakt van Brussel tot Lyon. Dozen vol met papieren voor belastingen, personeelsdossiers, ziekenhuisdocumenten over patiënten, informatie over het onderzoek van farmabedrijven, enzovoort. ‘In elke doos zitten 4.000 pagina’s. Reken maar uit.’

2.000 klanten telt het bedrijf, onder meer de VRT, Crelan, Santander, een ziekenhuis in Torhout en de uitgeverij Sanoma. ‘We hebben hier lange tijd ook alle kranten van De Tijd bewaard.’ De meeste contracten blijven evenwel geheim. Rooms wijst naar zijn mondmasker, met de afbeelding van een rits. ‘Mondje toe’, zegt hij.

Aan nog een grote nieuwbouw denkt hij niet meteen meer. ‘Ik wil toch eerst de schulden wat afbouwen. Ik wil wel groeien, maar een enorme expansiedrift heb ik niet. Ik laat het aan mijn kinderen over als ze verdere stappen willen zetten in het buitenland.’

Toekomst zonder papier

Rooms legt nu de focus op de uitbouw van nieuwe concepten. Stockbeheer voor bedrijven bijvoorbeeld. De eerste klanten voor elektronica en bureaumaterialen zijn al binnen. Merak mikt ook op particulieren, met opbergboxen in allerlei formaten. ‘Voor expats die een paar jaar weg zijn en hun huisraad willen bewaren. Of samengestelde gezinnen die opeens alles dubbel hebben en er nog geen afscheid van kunnen nemen. Je kan er alles in kwijt, behalve vuurwerk en benzine.’

Zo probeert Rooms een toekomst voor te bereiden waarin papier een kleinere rol zal spelen. ‘Papier is op de terugweg, dat is duidelijk. Maar bij ons blijft het toestromen. Veel bedrijven halen hun kelder leeg en stoppen hun archief bij ons. Als ze bepaalde documenten opvragen, digitaliseren we die. Dat is efficiënter dan als een gek alles in één keer te digitaliseren. Ik denk dat we de komende 10 à 15 jaar meer werk dan ooit zullen hebben. Daarna zal het versneld dalen en tot een einde komen.’