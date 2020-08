‘Tijdens de coronapiek was een op de drie werknemers economisch werkloos’

De coronacrisis hakte er de voorbije maanden ook fors in bij de facilitaire dienstenleverancier ISS, die onder andere schoonmaak- en cateringdiensten verstrekt in ziekenhuizen, bedrijven en scholen. ‘Tijdens de coronapiek was een derde van onze 10.000 werknemers economisch werkloos’, zegt Kris Cloots, country manager België en Luxemburg bij de beursgenoteerde Scandinavische groep.

In de schoonmaak, waarin ISS Belgisch marktleider is, was het beeld diffuus. ‘In ziekenhuizen draaiden we overuren, omdat we de Covid-19-afdelingen moesten ontsmetten’, zegt Cloots. ‘Ook in voedings- en farmabedrijven - essentiële sectoren - bleven we vol draaien. Maar heel wat kantoren gingen in lockdown en schakelden over op telewerken, waardoor de bedrijfsrestaurants, die onze mensen uitbaten, dicht bleven. In de bedrijfscatering verloren we op een bepaald moment 60 procent van onze omzet.’

Cloots schetst hoe ISS noodgedwongen het geweer van schouder verandert in de bedrijfsrestaurants die al open gingen. ‘We evolueren in de richting van de retail, door te werken met individuele, voorverpakte gerechten, sandwiches en slaatjes, eventueel gekoppeld aan bediening. Het nadeel is dat daar meer logistiek bij komt kijken en dat we minder personeel nodig hebben.’

Ook in de bedrijfsschoonmaak is de aanpak anders dan in vóór corona. ‘Terwijl onze mensen voordien vooral ’s ochtends vroeg en ’s nachts in de kantoren aanwezig waren, ligt de klemtoon nu op de permanente ontsmetting en hygiëne en zijn onze schoonmakers veel meer overdag aanwezig. Bijvoorbeeld om vergaderzalen en flexdeskwerkplekken onmiddellijk na gebruik te ontsmetten.’

Cloots wijst erop dat ISS sinds de coronacrisis nieuwe inkomsten aanboorde door snel in te zetten op de aankoop en de verdeling van beschermingsmateriaal aan bedrijfsklanten, zoals alcoholgel, mondmaskers of plexiglas. ‘We hebben eens in één keer 1 miljoen mondmaskers in China besteld en hadden op een gegeven moment de grootste voorraad van plexiglas in België. Die gebruikten we aan de recepties van bedrijfsklanten en in hun restaurants. Die nieuwe business kon de terugval bij de klassieke diensten een beetje compenseren.’

Sinds juli en augustus zit ISS, dat in België vorig jaar een omzet van 400 miljoen euro boekte, in ons land opnieuw aan 80 procent van de gebruikelijke omzet, zegt Cloots. ‘Het blijft koffiedik kijken hoe de situatie zal evolueren. In de bedrijfscatering is nog altijd de helft van onze werknemers economisch werkloos. Heel wat grote bedrijfsklanten in het Antwerpse en het Brusselse blijven voorlopig inzetten op telewerken en houden dus ook hun restaurants dicht.’