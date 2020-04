Top Xior financiert solidariteitsfonds

Voorlopig ondervindt Xior, dat bijna 8.000 studentenkamers verhuurt in België, Nederland, Spanje en Portugal, nog weinig hinder van wanbetalers. Zowel voor april als mei zijn de huurgelden grotendeels binnen. En hoewel Xior de impact van de crisis nog niet kan inschatten, blijft de specialist in kotenverhuur bij zijn belofte over dit boekjaar een EPRA-winst per aandeel van 1,70 procent te boeken. Het beloofde brutodividend blijft op 1,36 euro per aandeel staan of 4,6 procent meer dan over het voorbije boekjaar.