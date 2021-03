Topinvesteerders dwingen Deliveroo-baas op de knieën

Deliveroo trapt noodgedwongen op de rem. Wegens de beperkte interesse van belangrijke investeerders schroeft topman Will Shu de prijsvork van de beursgang naar beneden.

Wie op een zondag in Londen via Deliveroo eten bestelt, krijgt met een beetje geluk zijn pizza of noedels aan huis geleverd door de big boss himself. Will Shu, de 41-jarige oprichter en CEO van de maaltijdkoerier, maakt er een punt van geregeld zelf op de fiets te springen in een felturquoise outfit.

Shu werkte vroeger als analist op Wall Street, waar lange dagen standaard zijn. Als hij 's avonds honger had, was het aanbod ruim. Toen hij begin jaren 2000 werd overgeplaatst naar Canary Wharf, het zakendistrict van Londen, viel dat tegen. 'Ik moest elke avond naar de lokale supermarkt voor een voorverpakte maaltijd. Saai was dat, en ongezond', vond Shu.

Ik moest elke avond naar de lokale supermarkt gaan voor een voorverpakte maaltijd. Saai was dat, en ongezond. Will Shu Co-oprichter en CEO Deliveroo

Shu werkte in 2013 zijn idee uit: verse maaltijden van lokale restaurants bezorgen in de stad. Hij sloeg de handen in elkaar met zijn jeugdvriend Greg Orlowski, een software-ingenieur. Het duo begon met drie restaurants, waaronder de zaak in Chelsea waar Shu boven woonde. Orlowski waakte achter de schermen over het logistieke systeem en over de bestellingen via de zelfgebouwde app. Shu is meer een man van de praktijk: hij was Deliveroo's eerste koerier en reed acht maanden zelf Londen rond.

Schijnzelfstandigen

Acht jaar later ligt Shu onder vuur voor de manier waarop Deliveroo zijn koeriers, die intussen met meer dan 110.000 zijn, behandelt. Anders dan bij concurrent Just Eat Takeaway.com zijn de koeriers van Deliveroo zelfstandigen. Ze hebben geen vast loon, bouwen geen pensioenrechten op en hebben geen recht op betaald ziekteverlof. 'Ze zijn schijnzelfstandigen', zeggen de vakbonden. Het arbeidsauditoraat spande een rechtszaak aan. In België spreekt een rechter zich dit najaar uit over de vraag of de koeriers op de loonlijst van Deliveroo moeten staan.

In de aanloop naar de langverwachte beursgang woensdag dreigt de kwestie van de koeriers Shu zuur op te breken. Bij gebrek aan interesse onder institutionele investeerders, die zich vragen stellen bij de statuten van Deliveroo-koeriers, moest de topman de beursambities temperen.

7,85 miljard MAXIMALE WAARDERING Door de verlaagde prijsvork 3,90 tot 4,10 pond per aandeel wordt Deliveroo op maximaal 7,85 miljard pond gewaardeerd.

Het aandeel zal naar de beurs gaan met een waarde van 3,90 tot 4,10 pond, de onderkant van de eerder aangekondigde prijsvork. Vorige week was een vork naar voren geschoven van 3,90 tot 4,60 pond, wat overeenkwam met een maximale bedrijfswaarde van 8,8 miljard pond (10,3 miljard euro). De nieuwe prijsvork komt overeen met een waarde van 7,6 tot 7,85 miljard pond.

Ook de koeriers laten van zich horen. Terwijl Deliveroo zich opmaakt voor de grote beursgang in Londen, zijn in verschillende landen waar de bezorger van maaltijden actief is een reeks stakingsacties gepland. Zo protesteren de koeriers tegen hun arbeidsomstandigheden.

Aandelenstructuur

Niet alleen over het sociaal statuut van het personeel heerst commotie. Legal & General Investment Management, de grootste Britse fondsenbeheerder, neemt wellicht niet deel aan de beursgang door de aandelenstructuur. Bij de bekendmaking van de beursplannen zei het bedrijf dat er twee soorten aandelen komen, waarbij de oprichters meer zeggenschap hebben bij stemmingen dan andere aandeelhouders.

Investeerders vrezen dat Shu de sociale kritiek slecht aanpakt, maar door de duale stemrechten toch ongenaakbaar blijft.