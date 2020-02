Topspeler in contactcenters in de etalage

De aandeelhouders van Yource, de contactcentergroep rond het Belgische Mifratel, maken werk van een exit. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen.

Bij een probleem met uw internetconnectie of voor vragen over uw energiefactuur hebt u allicht wel eens contact genomen met het contactcenter van de betrokken dienstenleverancier. Contactcenters zijn centra die klantencontacten van bedrijven afhandelen. Veel ondernemingen besteden zo'n dienst uit.

Mifratel is een van de grootste spelers op die markt. Het biedt zowel 'outsourcing', 'insourcing' als 'recruiting' aan. Lees: het bedient klanten via zijn eigen contactcentra, detacheert personeel naar de klanten én rekruteert op vraag van klanten mensen die in hun contactcentra aan de slag gaan. In België is Mifratel een top 5-speler. IPG, in handen van ondernemer-investeerder Christian Dumolin, is de marktleider. De andere grote spelers zijn N-Allo (Engie), de combinatie Ikanbi-Harvest en Callexcell.

Groeiparcours

Sinds zijn overname door het investeringsfonds KebeK in 2014 groeit Mifratel fors. In 2016 kocht het zijn concurrent EBOS en in 2017 werd het de helft groter dankzij de overname van zijn Nederlandse sectorgenoot PCS. In datzelfde jaar legde Mifratel ook de hand op het Bulgaarse contactcenter Euroccor. Sinds vorig jaar overkoepelt de Yource-groep al die bedrijven.

Kerncijfers Yource

Omzet (2019): 128 miljoen euro. Brutobedrijfswinst (ebitda): 14,5 miljoen euro. Aantal medewerkers: 5.200. Actief in: België, Nederland, Luxemburg, Marokko en Bulgarije. Aandeelhouders: KebeK, BNP Paribas Fortis Private Equity, Mohlad Hassan en management.

Yource was vorig jaar goed voor een omzet van 128 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 14,5 miljoen. De groep telt 5.200 medewerkers en heeft vestigingen in vijf landen (België, Nederland, Luxemburg, Marokko en Bulgarije). Bij de klanten zitten onder meer Proximus, Pernod Ricard, Randstad, Roularta, Velux, Eneco en Santander. Dit jaar mikt Yource op 140 miljoen euro omzet en een ebitda van 16 miljoen.

Consolidatie

De aandeelhouders van Yource willen - inspelend op de consolidatiegolf in de sector - de vruchten plukken van die groei. Ze hebben volgens meerdere bronnen de zakenbank Nielen Schuman gemandateerd om 'de strategische opties' voor Yource te verkennen. Dat is bijna altijd een eufemisme voor een verkoop. Behalve KebeK zitten ook BNP Paribas Fortis Private Equity, de op­rich­ter van het overgenomen PCS Moh­lad Has­san en het management aan boord bij Yource.

De betrokkenen wilden geen commentaar kwijt.

Er is een fusie- en overnamegolf bezig in de sector, zowel in België als in Europa. In december verkocht de Franse financiële reus Ardian de contactcentergroep CCC aan diens sectorgenoot Telus. Enkele maanden voordien nam de Frère-holding GBL het Franse Webhelp, de Europese marktleider in klantendiensten, over. Dichter bij huis kocht de Luikse callcentergroep Ikanbi haar sectorgenoot Harvest.

Ingewikkeld

Dat het niet altijd eenvoudig werken is in de sector, bewees IPG eind vorig jaar. Toen Proximus besliste een deel van zijn contactcenteractiviteiten naar het buitenland te outsourcen, leidde dat tot een zware herstructurering bij marktleider IPG.