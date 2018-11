Torfs vervangt Bpost tijdelijk door PostNL

Wouter Torfs van het gelijknamige schoenenbedrijf haalt uit naar het Belgische postbedrijf.

De schoenenketen Torfs schakelt de komende dagen tijdelijk PostNL in om te kunnen blijven leveren aan zijn Belgische klanten tijdens de staking bij Bpost. Dat zegt topman Wouter Torfs.

De vakbonden bij Bpost plannen vanaf morgen, woensdag, stakingen in telkens andere afdelingen van het bedrijf. Een overleg van de laatste kans leverde maandag niets op. De bedeling van brieven en pakjes dreigt daardoor ernstig verstoord te geraken. 'Wij hebben voorzieningen getroffen', zegt Torfs. 'We hebben afspraken gemaakt met PostNL, waarmee we al samenwerken voor leveringen in Nederland.'

De maatregel is tijdelijk, maar Torfs verbergt zijn ongenoegen over de staking niet. 'Bpost schiet in eigen voet. Ik ken de achtergrond van de staking niet, maar ik begrijp niet dat ze er via gesprekken niet uit geraken.' Omdat Torfs al met PostNL in Nederland samenwerkt, verwacht de topman niet dat de tijdelijke wissel hem geld zal kosten. PostNL zal de opportuniteit ook wel zien, merkt hij fijntjes op.