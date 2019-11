UZ Brussel neemt nieuwe superscanner in gebruik

Meer scannen, met minder schade voor de patiënt. Het UZ Brussel neemt dankzij een onderzoeksprogramma met General Electric een scanner van de volgende generatie in gebruik.

Radiologen wereldwijd blazen volgende week verzamelen in Chicago voor een hoogmis over medische beeldvorming. Tijd voor het UZ Brussel om de resultaten van de superscanner Revolution APEX te tonen. Die draait al sinds september warm in een proefproject in het universitair ziekenhuis in Brussel, wereldwijd het derde ziekenhuis dat de CT-scanner in gebruik nam.

CT-scanners zijn de geavanceerde versie van de klassieke röntgenfoto. Een CT-scanner jaagt met behulp van een smalle buis röntgenstralen door het lichaam en meet dan op een ‘detectieplaat’ de straling die overblijft. Een analyse van die straling vanuit verschillende hoeken geeft een indicatie over afwijkingen van het bot, het bloed of weefsel. Het instrument is geschikt voor de detectie van tumoren, maar evenzeer voor het opmerken van infarcten of bloedingen. De CT-scanner die het UZ Brussel nu inschakelt, overtreft alle andere. ‘Met deze scanner kunnen we zowel het hart als de hersenen bijna volledig aan’, legt professor Johan De Mey uit.

Dat is evenwel niet de onderscheidende factor. Ook sommige andere CT-scanners kunnen zulke oppervlaktes al aan. Maar de nieuwe Revolution APEX koppelt die grote oppervlaktes aan gevoelig betere beelden door de betere kwaliteit van de röntgenbuis. ‘Die geeft betere beelden met een substantieel lagere dosis röntgenstralen. De dosis is ook fijner afgesteld op de noden van de patiënt.’ Bij een kind moet de straling anders zijn dan bij een gezette volwassene.

Ook bij de reconstructie van de beelden, tot wel 5.000 in een paar seconden, gooit de scanner compleet nieuwe technologie in de strijd. De True-Fidelity-reconstructietechniek is een vorm van artificiële intelligentie die ruis uit het beeld kan halen. ‘Dat algoritme slaagt erin de data die op de detectieplaat verzameld worden beter te beheren’, stelt De Mey. ‘Het leert uit vroegere scans en kan zo onder meer de locatie van weefsel of organen beter vooraf bepalen.’

Contrastvloeistof

De scanner heeft ook minder contrastvloeistof nodig, nochtans noodzakelijk om bijvoorbeeld bloedvaten te kunnen localiseren. ‘Vroeger was per scan ongeveer 80 tot 100 milliliter contrastvloeistof nodig, nu doen we het met 30’, aldus De Mey. Ook dat is een zegen. Contrastvloeistof is schadelijk voor de nieren. De Mey ziet ook gezondheidseconomische voordelen. Minder contrastvloeistof betekent een besparing voor de gezondheidszorg.

Rest de vraag hoe het ziekenhuis de uitzonderlijke scanner kan financieren. De scanner is niet speciaal ‘aangekocht’, stelt De Mey. De Revolution APEX is deel van een langerlopend onderzoeksproject. ‘We werken al tien jaar samen met General Electric.’ Twee à drie jaar geleden kocht het ziekenhuis een CT-scanner die GE nu geüpgraded heeft met de recentst beschikbare technologie.