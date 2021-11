Uber Eats biedt nu ook cannabis aan

Na alcohol biedt Uber Eats sinds maandag ook cannabis aan in zijn app, voorlopig alleen in het Canadese Ontario.

Wie in Ontario woont, heeft er binnenkort een opmerkelijke optie bij in de Uber Eats-app. De maaltijdkoerierdienst biedt voortaan ook cannabis aan in de Canadese provincie, waar de verkoop van wiet sinds 2018 legaal is. In eerste instantie moet de klant de bestelling wel ophalen. Zo kan het personeel de leeftijd en het identiteitsbewijs verifiëren. Uber werkt samen met Tokyo Smoke, een in Toronto gevestigd bedrijf met meer dan 50 verdeelpunten in Ontario.

1.000 cannabishandelaars Sinds de legalisering van de verkoop in 2018 is het aantal legale cannabishandelaars in Canada toegenomen tot meer dan 1.000.

Volgens Uber zal het aanbieden van cannabis in zijn app goed zou zijn om de illegale markt terug te dringen. Sinds de legalisering van de verkoop in 2018 is het aantal legale cannabishandelaars in Canada toegenomen tot meer dan 1.000. Toch is het grootste deel van de verkoop nog altijd in handen van illegale producenten.