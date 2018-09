‘Uber aast op Deliveroo'

Volgens Bloomberg worden er verkennende gesprekken gevoerd over een miljardenovername van het Britse maaltijdbezorgingsbedrijf.

Uber, dat niet alleen een taxi-app uitbaat maar ook een maaltijdbezorgingservice heeft, zou met de overname in één klap marktleider in Europa worden op het gebied van thuis geleverde maaltijden.

Deliveroo, dat ook in een groot aantal Vlaamse steden actief is, was bij zijn laatste kapitaalronde meer dan 2 miljard waard. Een overnamebedrag zou daar volgens analisten aanzienlijk boven moeten liggen, te meer omdat de huidige aandeelhouders van Deliveroo nogal aan de zelfstandigheid van het bedrijf gehecht zijn.

De Britse maaltijdbezorger staat vooral sterk in Europa en heeft de VS, waar Uber Eats sterk staat, vooralsnog ontweken. Deliveroo haalde een jaar geleden 385 miljoen dollar (324 miljoen euro) op bij een kapitaalronde waarop vooral grote investeringsmaatschappijen als Fidelity intekenden.

De Japanse telecomgroep Softbank was ook in de running om Deliveroo geld toe te stoppen. Maar die gesprekken werden abrupt afgebroken nadat Softbank zich concentreerde op Uber, waar het uiteindelijk met een belang van 15 procent een van de grootste aandeelhouders werd.

De nieuwe CEO van Uber, Dara Khosrowshani, sleutelt aan de beursgang van zijn bedrijf in de tweede helft van 2019. In de aanloop daar naar toe heeft Khosrowshani de maaltijdbezorgingsdivisie tot absolute prioriteit gebombardeerd. Die is aanzienlijk minder omstreden dan de taxi-app van Uber die het in steeds meer landen aan de stok krijgt met de lokale autoriteiten.