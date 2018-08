Uber opnieuw in het rood in tweede kwartaal

Na winst in de eerste drie maanden van het jaar, leed de Amerikaanse taxidienst een verlies van 891 miljoen dollar in het tweede kwartaal.

Daarmee doet de groep het wel nog altijd beduidend beter dan in het tweede kwartaal van vorig jaar, want toen dook Uber voor 1,1 miljard dollar in het rood.

Afgelopen lente kon Uber nog uitpakken met winstcijfers voor de eerste drie maanden van het jaar. Die waren te danken aan de verkoop van activiteiten in Rusland en Zuidoost-Azië. Het taxibedrijf had toen al aangegeven dat het wellicht opnieuw verlies zou lijden omdat het de opbrengsten van die verkoop wilde herinvesteren, onder meer in projecten rond zelfrijdende wagens.

12,01 miljard dollar Alleen al in het tweede kwartaal registreerde Uber voor 12,01 miljard dollar boekingen. Dat is 41 procent meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar.

Als vernieuwende taxidienst blijft Uber omstreden - een aantal grote steden, zoals bijvoorbeeld Londen, wil het bedrijf uit zijn straten weren - maar dat belet het bedrijf niet fors te groeien. Alleen al in het tweede kwartaal registreerde Uber voor 12,01 miljard dollar aan boekingen. Dat is 41 procent meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar.

Lagere omzetgroei

Uit dat bedrag puurde Uber 2,7 miljard dollar omzet, 51 procent meer dan een jaar eerder. Toch ligt de groei iets lager dan in het eerste kwartaal van 2018, toen de omzet met 67 procent de hoogte inging. Uber zegt wel nog steeds op koers te zitten om tegen het einde van dit jaar een omzet van 10 miljard dollar te halen.