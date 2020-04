Uber slikt miljardenverlies op participaties

Het taxiplatform Uber verwacht door de coronacrisis 1,9 tot 2,2 miljard dollar te moeten afschrijven op zijn participaties in andere bedrijven.

Uber ziet zijn activiteiten wereldwijd onder druk komen door de lockdonws in tientallen landen waar het actief is. Het aantal taxiritten daalde in sommige steden met 70 procent.

Positief is wel dat de maaltijdbezorgdienst Uber Eats overuren draait, omdat veel mensen thuis zitten en maaltijden aan huis laten leveren.

Voorlopig is de definitieve impact van de coronacrisis nog onduidelijk, maar de eerdere financiële prognoses voor 2020 worden wel ingetrokken. Ook gaat Uber zo'n 2 miljard dollar afschrijven op minderheidsparticipaties in andere bedrijven.

Cashbuffer

Uber heeft aandelen in enkele grote taxi- en bestelplatformen in andere landen, zoals het Chinese Didi Chuxing en het Aziatische Grab. Die twee belangen stonden eind vorig jaar voor 10,3 miljard dollar in de boeken.

Het aandeel van Uber, dat bijna een jaar geleden naar de beurs trok, won donderdag in de nabeurshandel meer dan 8 procent na de publicatie van de afschrijving. Beleggers hadden een grotere impact verwacht. Het bedrijf zit ook op een cashbuffer van minstens 4 miljard dollar, zeggen analisten.