'Uber telt miljarden neer voor concurrent Careem'

Uber Technologies, het bedrijf achter de populaire taxi-app, staat naar verluidt op het punt om rivaal Careem Networks FZ over te nemen. Persbureau Bloomberg stelt op basis van ingewijden dat er met de deal zo'n 3,1 miljard dollar (2,74 miljard euro) is gemoeid.

Careem, dat zijn thuisbasis heeft in Dubai, is actief in meer dan 90 steden in ongeveer vijftien landen. Er gaan al langer geruchten dat Uber interesse heeft in Careem. De twee bedrijven zijn in een hevige en kostbare concurrentiestrijd verwikkeld.