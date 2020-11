Uber ziet verlies toenemen ondanks boom in maaltijdleveringen

Het herstel van de taxidiensten in de VS, de belangrijkste markt voor Uber, verloopt erg traag. De bezorgafdeling, die ook de maaltijdbezorger Uber Eats omvat, zag de omzet wel ruim verdubbelen tot een recordbedrag van 1,45 miljard dollar. Maar ook die afdeling kon het verlies nog niet in winst ombuigen.

Het eindresultaat was een verlies van 625 miljoen dollar, meer dan de door analisten ingecalculeerde 597 miljoen dollar. We spreken voor alle duidelijkheid niet over de nettowinst, maar over een veel ruwere winstmaatstaf (aangepaste ebitda) waar onder andere afschrijvingen en financiële lasten zijn uitgezuiverd. Netto liep het verlies op tot 1,1 miljard dollar. Ook de omzet van 3,13 miljard dollar lag lager dan de verwachte 3,2 miljard.