Uitzendkantoor Impact koopt Nederlandse sectorgenoot

Het Belgische uitzendbedrijf Impact neemt de Nederlandse Haldu Groep over. Beide uitzendkantoren zijn gespecialiseerd in technici en bouwvakkers.

De investeringsmaatschappij Gimv , sinds februari vorig jaar de meerderheidsaandeelhouder van Impact, maakte de deal bekend. Impact neemt een meerderheidsbelang in Haldu (35 werknemers en 23 miljoen euro omzet). De overige aandelen zijn in handen van het Haldu-management. De financiële details blijven confidentieel.

Het Belgische uitzendkantoor telt 23 agentschappen in België en 1 in Polen. De uitbreiding naar Nederland 'past in de ambitie een toonaangevende internationale uitzendspecialist te zijn'. Impact wil op de Nederlandse arbeidsmarkt aanwezig zijn omdat er een slag om bouwvakkers en technische profielen verwacht wordt. De schaarste zou zelfs leiden tot bouwachterstanden.