Unilin verdedigt patenten voor rivalen Beaulieu en Shaw

De West-Vlaamse vloergigant Unilin verkoopt zijn expertise in patenten aan bedrijven buiten de groep. Grote concurrenten als Beaulieu International zijn klant.

Op de dienst Intellectueel Eigendom van Unilin Group werken in totaal 25 mensen - zowel financiële en commerciële medewerkers als juristen en marketingexperten. Een deel van hen screent voortdurend de wereldwijde markt op patentinbreuken, onder meer door importdata te analyseren, maar ook door heel concreet winkels te bezoeken op zoek naar illegale namaakproducten.

De divisie Intellectueel Eigendom is een op zichzelf staande businessunit van Unilin.

De dienst houdt zich ook bezig met de verkoop van licenties, het neerleggen van patenten en de hele machinerie van rechtszaken om die patenten af te dwingen. De aparte businessunit wordt geleid door Bart Van der Stockt en staat op zichzelf naast de drie andere divisies van Unilin Group: vloerbedekking, houten panelen (het vroegere Spano) en isolatie. Samen bedraagt de omzet van de hele groep 2,2 miljard euro.

De divisie van Van der Stockt doet dat patentbeheer voor de eigen vloerproducten van de groep: de laminaatparket en vinylvloeren van onder meer Quick Step, Balterio en Pergo. Opvallend genoeg biedt de dienst zijn expertise ook al jaren aan derde partijen in de vloerbekledingssector aan, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in de bouwsector.

Warren Buffett

Zo beheert ze wereldwijd patenten van de grote concurrent Beaulieu International van de familie De Clerck. Ook US Floors, de firma die Piet Dossche in 2016 verkocht aan de grote vloerbekledingsgroep Shaw (met Berkshire Hathaway van Warren Buffett als aandeelhouder) doet een beroep op de IP-expertise van Unilin. En dat terwijl de drie mastodonten elkaar bekampen in dezelfde productsegmenten: laminaat, parket en zachte en harde vinylvloeren.

Buiten de sector beheert en commercialiseert de divisie de patenten voor de bouwgroep Vandenbempt. Unilin-experts ontwerpen de patenten, dienen ze in bij de officiële autoriteiten, verdedigen ze in rechtszaken en onderhandelingen, commercialiseren ze via licenties en staan in voor de inning en doorstorting van royalties aan de klanten.