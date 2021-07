Van de straaljager naar... de stofwisser

Gevechtspiloot Jeroen Poesen ruilt de legerbasis van KIeine Brogel voor het bedrijfsleven. De kolonel volgt bij Trixxo Luc Jeurissen als CEO op en moet de omzet van de Limburgse hr-dienstverlener in vijf jaar verdubbelen. ‘Schrik is nooit een goede raadgever.’

Jeroen Poesen (49) had vorige week een trainingsdag. De Limburger vloog met een F-16 naar Frankrijk. Binnenkort zal zijn werkdag er helemaal anders uitzien. Legerkolonel Poesen wordt op 1 oktober de CEO van het Hoeseltse hr-bedrijf Trixxo, dat meer dan 10.000 mensen tewerkstelt.

De nuchtere Poesen neemt bij Trixxo de fakkel over van de oprichter en eigenaar Luc Jeurissen (56). Eind jaren 80 startte de ondernemer met zijn vader en broer het industriële bedrijf MVT, een specialist in stroomloos vernikkelen. In 2003 las Jeurissen in het weekblad Trends een artikel over de op til zijnde invoering van het dienstenchequesysteem. De marketeer rook zijn kans en richtte niet veel later met acht lokale partners, onder wie een chauffagist en een landbouwer, Work@home op.

Dat bedrijfje, intussen Trixxo genaamd, bouwde Jeurissen in 15 jaar uit tot een reus die in 2020 een omzet van 200 miljoen euro draaide. Binnen vijf jaar mikt Trixxo, dat ook actief is in de uitzendarbeid, op een omzet van een half miljard euro. Maar die enorme uitdaging boezemt Poesen geen angst in. ‘Schrik is nooit een goede raad- gever’, zegt de F-16-piloot in de vergaderzaal annex wijnbar in de hoofdzetel van Trixxo.

Trixxo Ontstaan: in 2005 onder de naam Work@home.

Hoofdzetel: Hoeselt (Limburg).

Hr-dienstengroep met focus op dienstencheques en uitzend- arbeid.

Omzet (2020): 200 miljoen euro.

Nettowinst: 7,8 miljoen euro.

Aantal kantoren: 140 in België en Nederland.

Aantal werknemers: 8.000 huishoudhulpen en 2.500 uitzendkrachten.

Eigenaar: oprichter Luc Jeurissen.

Toch is de hr-sector onbekend terrein voor Poesen. Terwijl Jeurissen op zijn smartphone tokkelt als de kolonel over zijn legercarrière praat, neemt Poesen ijverig notities in zijn Moleskine-schriftje als de baas een nieuw inzicht aanreikt. Hoewel op zijn visitekaartje de titel ‘Kolonel vlieger Stafbrevethouder Basiscommandant’ prijkt, beklemtoont Poesen dat hij de voorbije drie jaar als chef van de legerbasis in Kleine Brogel een bedrijf met 1.500 mensen en een jaarbudget van 125 miljoen euro leidde.

‘Ik was altijd een aanhanger van een economische aanpak’, zegt Poesen. ‘Bij mijn aantreden had ik geen kaas gegeten van het overleg met de vakbonden, maar nu voel me daar als een vis in het water. Vakbonden helpen het bedrijf beter te laten draaien. Toen ik er kwam, had Kleine Brogel geen website. Nu hebben we een account op Facebook en Instagram. Met sociale media kan je veel mensen bereiken om te rekruteren. Of om ze te informeren, bijvoorbeeld als er een supersonische knal te horen is. Ik vind communicatie en transparantie zeer belangrijk.’

Ondernemers als spreker

Poesen kon bij het leger zijn jeugddroom verwezenlijken: piloot worden. ‘Ik heb actieve operaties achter de rug in de Balkan en Afghanistan. Het is confronterend met 150 mensen naar Afghanistan te vertrekken met als belangrijkste doel dat iedereen levend terugkeert.’

Toch keert de kolonel na lang wikken en wegen het leger de rug toe. ‘Op Kleine Brogel nodigde ik regelmatig ondernemers uit als spreker, zoals Fernand Huts (de eigenaar van Katoen Natie, red.). Als zij me bezig hoorden, vroegen ze me waarom ik nooit aan een carrière heb gedacht in de niet- militaire wereld. Daar zijn de eerste zaadjes geplant.’

Poesen, die ook als diplomatiek adviseur bij de NAVO werkte, had nochtans uitzicht op mooie promoties bij het leger. ‘Mijn toekomstperspectieven bij Defensie waren zeer goed. Maar op een bepaald moment moet je een beetje egoïstisch zijn. Ik werk nu 32 jaar bij het leger. Ik heb veel gegeven en veel teruggekregen. Maar ik wil later geen spijt hebben dat ik dit niet geprobeerd heb.’

Een bevriende ondernemer bracht Poesen in contact met een headhunter. Het eerste gesprek voerde hem naar Trixxo in Hoeselt. ‘Ik wist onmiddellijk wie hij was’, zegt Jeurissen. ‘Tien jaar geleden bracht ik met Voka een bezoek aan Kleine Brogel. Jeroen was me meteen opgevallen. Hij liet toen een goede indruk na. Onze sectoren liggen ver uit elkaar, maar we zijn allebei met mensen bezig.’

Ik ben niet de norse, hardhandige militair. Jeroen Poesen F-16-piloot en toekomstige CEO Trixxo

Maar zal de militaire stijl met zijn top-downhiërarchie ook aanslaan bij een gewoon bedrijf? ‘Ik ben geen militair, ik ben een piloot in een militaire omgeving’, zegt Poesen snel. ‘Piloten zijn eigenlijk geen goede militairen. Hun schoenen blinken meestal niet en hun uniform is vaak niet in orde omdat alleen het resultaat, de vlucht, telt. Ik ben niet de norse, hardhandige militair. Ik zal altijd luisteren naar mijn medewerkers, maar de chef moet beslissen. De ivorentorenbenadering werkt vandaag niet. Op Kleine Brogel ontbeet ik om de twee weken met vier mensen die mijn secretaresse uitkoos. Dan weet je wat er leeft op de werkvloer en weten de mensen dat je benaderbaar bent. Ook als ondernemer moet je het beste uit de mensen halen. Dat doe je niet manu militari.’

Nummer twee

Poesen ruilt een stabiele omgeving in voor een boomend bedrijf. Trixxo deed honderd overnames sinds de eerste deal in 2010. Dat de groei te snel gaat, spreekt de enthousiaste oprichter Luc Jeurissen tegen. ‘Ons bedrijf is hartstikke gezond’, zegt hij. ‘Bij de oprichting in 2005 zagen we heel snel dat een dienstenchequebedrijf pas rendabel is als het schaal heeft. De eerste jaren konden we het laaghangend fruit plukken. Het merendeel van de poetsvrouwen uit het zwarte circuit kwam wit voor ons werken en bracht de klanten mee. Vanaf 2010 slorpten we minder georganiseerde kleine spelers op. En sinds vijf jaar nemen we de grotere beter georganiseerde bedrijven over. We hebben vaak gedacht: laten we nu eens een jaar consolideren. Dat probeerden we een paar maanden en dan kwam er toch altijd een opportuniteit op ons pad.’

Trixxo is het nummer twee op de dienstenchequemarkt, na de Brugse groep Daenens. Toch klaagt Jeurissen over de zwakke rendabiliteit. ‘De marges in de sector zijn te laag’, zegt hij. ‘We zijn dankbaar voor de steun die we in de coronacrisis van de overheid ontvingen. Maar de werkgevers hebben de jongste jaren veel extra verplichtingen gekregen. Er staat een betaalde Vlaamse feestdag in de steigers. Het rouwverlof is opgetrokken van drie naar tien dagen. En voor inentingen krijgen mensen een halve dag vrij op kosten van de werkgever. Maar als onze 8.000 huishoudhulpen zich elk jaar moeten laten inenten, houden wij weinig marge over.’

Dat de dienstenchequesector erg afhankelijk blijft van overheidssubsidies, ziet Jeurissen niet als een gevaar. ‘Volgens een studie bedraagt het terugverdieneffect voor de overheid tot 87 procent. Als de overheid 1 miljard euro geeft, krijgt ze dus via belastingen 870 miljoen euro terug. Dat zijn beperkte kosten voor 150.000 jobs. Ik geloof nooit dat de overheid die klok zal terugdraaien. Mensen zijn het systeem van de dienstencheques gewoon. Mocht dat wegvallen, zeggen ze: ‘Ik heb toch graag dat Marie-Jeanneke komt kuisen, dan betaal ik haar wel verder in het zwart’.’

Door de zwakke winstgevendheid van de dienstencheques verschuift Trixxo’s focus langzamerhand naar de rendabelere uitzendmarkt. ‘In 2019 boekte onze in- terimtak een omzet van 64 miljoen euro’, zegt Jeurissen. ‘Volgend jaar zal dat 120 of zelfs 150 miljoen euro zijn. Dan zullen beide takken even groot zijn. De diensten- chequemarkt is vrij verzadigd omdat huishoudhulpen nu allemaal voor bedrijven werken. Maar er bestaan nog heel veel kleine spelers, soms met zes mensen in dienst. Daar zijn nog veel mogelijkheden.’

De snelheid van een kmo

De coronacrisis gaf de uitzendarbeid bij Trixxo een duw in de rug. ‘De omzet van de dienstenchequetak is vorig jaar 12 procent gedaald omdat we even geen huishoudhulpen konden uitsturen’, zegt Jeurissen. ‘Maar de interimtak bleef groeien. We hebben handig ingespeeld op de coronacrisis. We leverden honderden call agents (voor het contactonderzoek, red.) en mensen om winkelwagentjes te ontsmetten. Ons bedrijf is groot geworden, maar we hebben nog altijd de snelheid van een kmo.’

Huishoudhulpen zijn even schaars als ingenieurs. Luc Jeurissen Eigenaar Trixxo

Ook in Nederland, waar Trixxo verschillende uitzendbureaus kocht, lonkt een gigantische interimmarkt. De concurrentie van reuzen als Randstad deert Jeurissen niet. ‘Wij zijn niemands concurrent, want wij vliegen onder de radar. Wij zouden nooit 600 mensen leveren bij Ford Genk. Begin er maar aan als die plots wegvallen. Kleine aantallen zijn makkelijker te beheersen. Wij hebben nergens een dominante positie. Daarom ziet niemand ons als een bedreiging.’

De grootste uitdaging van het hr-bedrijf Trixxo blijft: mensen vinden. ‘Huishoudhulp is een gigantisch knelpuntberoep, vooral in de steden’, zegt Jeurissen. ‘Huishoudhulpen zijn even schaars als ingenieurs. In tegenstelling tot de uitzendkan- toren, die in steden begonnen en uitbreidden naar dienstencheques, zijn wij op het platteland begonnen. Ook in kleine gemeenten zijn mensen die willen dat hun huis schoongemaakt wordt.’