Van studentenjob naar start-up dankzij corona

Hoe lok je klanten naar de showroom of organiseer je een bedrijfsbezoek in tijden van handgels, mondmaskers en anderhalvemeterconversaties? Virtuele en online rondleidingen mogen sinds het uitbreken van de coronacrisis op steeds meer belangstelling rekenen. Bedrijfjes die er vroeger al mee bezig waren, zagen de vraag sinds de lockdown in maart enorm toenemen.

Een van die bedrijfjes is Pixel360 van Henri Deslee, een 23-jarige ondernemer die amper een jaar van de schoolbanken af is. ‘Ik heb International Business Management gestudeerd, maar deed de laatste jaren ook interieurfotografie als studentenjob. Zo ben ik op het idee gekomen om virtuele tours te maken voor organisaties.

Wat hij aanvankelijk als een tijdelijke job zag in afwachting van verdere studies, kreeg door de pandemie plots een andere dimensie. ‘Voordien zagen veel bedrijven het als een hebbeding, nu zien ze het als een echt nuttige tool.’

Na een gesprek met de klant gaat Deslee ter plekke om foto’s te nemen die hij vervolgens aan elkaar ‘naait’ om een 360° impressie te creëren. ‘Ik werk vooral met foto’s, maar indien gewenst kan ik er ook video in integreren. En ik maak de rondleidingen voor alle toestellen, ook tablets en smartphones.’

Hoe lang een opdracht duurt, hangt helemaal af van de vraag en de kwaliteitseisen van de klant. ‘Ik heb al eens een virtuele tour gemaakt in één dag tijd omdat het heel snel moest gaan. Dat was voor een bedrijf dat zijn personeel wilde laten zien hoe ze de coronamaatregelen moesten respecteren bij de terugkeer naar kantoor. Maar bij sommige andere klanten ben ik er wel een maand mee bezig.’

De aanvragen komen uit alle mogelijke hoeken, zegt hij. ‘Ik heb bijvoorbeeld een vraag gekregen van een vakantiecomplex voor grote groepen. Doorgaans komen de huurders eerst eens op kijkbezoek, maar nu kunnen ze dat eerst virtueel doen. Ik heb ook al showrooms in beeld gebracht, en voor een textielbedrijf met zakelijke klanten maakte ik een rondleiding in de productieomgeving.’

Textiel

Het ondernemen is Deslee met de paplepel meegegeven. Zijn vader is co-CEO van het Waregemse textielbedrijf BekaertDeslee, dat matrashoezen en matrasstoffen produceert. BekaertDeslee ontstond in 2016 uit de overname door Bekaert Textiles van het familiebedrijf DesleeClama. ‘Het helpt wel mijn vader als coach naast me te hebben’, klinkt het.

‘Aanvankelijk was binnenkomen bij een klant het moeilijkst, maar nu beginnen bedrijven mij op te bellen’, zegt de jonge ondernemer. De meeste projecten doet hij voor kmo’s, maar hij mag ook de vorkliftverhuurder Mateco (een deel van de West-Vlaamse TVH-groep) tot zijn referenties rekenen, net als Henri Schein, een wereldwijde leverancier van materiaal voor tandartsen. Mogelijk komt daar binnenkort nog een groot Vlaams voedingsbedrijf bij.