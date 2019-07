Vandendriessche en co. halen kwart miljard euro uit House of HR

House of HR keert, na de mislukte verkoop van de uitzendgroep, binnenkort zo’n 250 miljoen euro uit aan zijn aandeelhouders. Een van de begunstigden is Conny Vandendriessche, bekend van het ondernemersconcours ‘Leeuwenkuil’.

De eigenaars van House of HR werkten maandenlang aan een verkoop van de uitzendgroep. Maar ze borgen enkele maanden geleden die plannen op. De prijs bleek een onoverkoombare twistappel tussen de kandidaat-overnemers en de verkopers.

Die laatsten beslisten daarom nog enkele jaren samen door te gaan. Het Franse investeringsfonds Naxicap is de hoofdaandeelhouder van House of HR (65%), medeoprichtster Conny Vandendriessche heeft een kwart van de aandelen in handen en het management onder leiding van Rika Coppens (ex-Bureau Van Dijk, ex-Zenitel) bezit 10 procent.

Met een officieus prijskaartje dat kon oplopen tot 1,5 à 2 miljard euro zou de verkoop een van de grootste Belgische deals van 2019 geworden zijn. Dat hij niet doorging, was een stevige streep door de rekening van de aandeelhouders van House of HR.

Troostprijs

Maar ze krijgen een troostprijs. Volgens onze informatie maakt de uitzendgroep zich op om hen ongeveer 250 miljoen euro uit te keren. Dat gebeurt via een herfinanciering van de schulden. Bij zo’n operatie gaat een bedrijf een nieuwe schuld aan die hoger is dan de uitstaande schuld - bij House of HR gaat het om respectievelijk 850 miljoen en 600 miljoen euro. Het verschil tussen beide bedragen wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

62,5 miljoen House of HR House of HR-medeoprichter Conny Vandendriessche mag 62,5 miljoen euro bijschrijven op haar rekening dankzij een uitkering van de groep.

Naxicap kan straks dus 162,5 miljoen euro op zijn rekening bijschrijven, Vandendriessche 62,5 miljoen en het management van House of HR de rest (25 miljoen).

Leeuwenkuil

Wat Vandendriessche met het verse geld zal doen, is niet bekend. Ze wou gisteren geen commentaar kwijt. Ze is niet alleen bestuurder bij House of HR, maar ook actief als investeerder via We are Jane, een fonds waarmee vrouwen investeren in bedrijven waar vrouwen de plak zwaaien. Daarnaast is ze de drijvende kracht achter Stella P, een adviesbureau dat bestuurders zoekt voor bedrijven. Bij het grote publiek werd Vandendriessche bekend als jurylid tijdens het tv-programma ‘Leeuwenkuil’.

Sinds de instap van Naxicap in 2012 groeide de uitzendgroep die Vandendriessche mee oprichtte uit van een Belgische lokale speler (Accent Interim) tot een Europese groep (House of HR).